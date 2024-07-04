Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayı: "Kazara oldu"

Kaynak: İHA
Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayı: "Kazara oldu"

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi’nde 4 Haziran’da akrabalar arasında çıkan kavgada hamile İpek Çiçek'in ölümü ve 10 yaşındaki Azat O.’nun yaralanmasına sebep olan baba ve oğlun yargılanması başladı.

Sanık Aydın Ç., nişanlısına zarar vermek istemediğini belirterek, tartışmayı yatıştırmak amacıyla havaya ateş etmeye çalıştığını, fakat silahın kaza sonucu patladığını ve merminin yeğenine isabet ettiğini söyledi.

Olayda 3.5 aylık hamile İpek Çiçek ve 10 yaşındaki Azat O. tabanca ateşi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan İpek Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından İpek’in dayısı Aydın Ç. ve oğlu Serkan Ç. gözaltına alındı. Aydın Ç. tutuklanırken, oğlu Serkan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Olay kazara oldu"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Aydın Ç., maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha Demirkıran ve yaralı Azat O.’nun babası Berkant O. ile taraf avukatları hazır bulundu. Aydın Ç., kalabalığı yatıştırmak amacıyla havaya ateş etmek isterken, merminin kazara yeğenine isabet ettiğini ve onu vurmak gibi bir niyeti olmadığını savundu.

"Silahı aldığımda elimde patladı"

Azat O.’yu yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Serkan Ç., babasının elindeki silahı almak istediğinde silahın elinde patladığını ve namlunun yere doğru olduğu halde Azat’ın yaralandığını belirtti.

Maktulün annesi şikayetçi olmadı

Maktulün annesi Semiha Demirkıran, kardeşi Aydın Ç.’den şikayetçi olmadığını belirterek olayın kasten olmadığını söyledi. Maktulün eşi Emre Çiçek ise Aydın Ç.’nin eşini kasten öldürdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Azat O.’nun babası Berkant O. ise olayın kasıtlı olmadığını belirterek şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Aydın Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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