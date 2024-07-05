Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin

Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Uzmanlar hamile kadınların yaz aylarında dehidrasyon riski arttığı için daha da çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 1

Uzmanlar hamilelik dönemin su tüketimine değinerek yaz aylarında daha fazla su tüketmelerinin önemli olduğunu belirtti.

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 2

Özellikle sıcak havalarda hamilelikte hidrasyonun sağlanması kritiktir. Uzmanların görüşlerine göre hamileler günde en az 8 ile 12 bardak su tüketmeli.

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 3

Yetersiz su alınmasına durumunda bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor.

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 4

Araştırmalara göre, dehidrasyon doğum ağırlığı ve boyu üzerinde etkili olabilir.

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 5

Ayrıca yetersiz su tüketimi ve buna bağlı olarak da hidrasyonun yetersiz olması erken doğum riskini artırıyor.

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 6

Sağlıklı bir hamilelik dönemi için, sıcak havalarda bol su içmek ve düzenli olarak hidrasyon durumunu kontrol etmek gerekir.

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 7

Uzmanlar şu öneride bulunuyor:

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 8

1. Her Banyo Ziyaretinden Sonra Su İçin

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 9

2. İki Saatlik Aralıklarla Su İçin

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 10

3. Su Şişesi Yanınızda Olsun

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 11

4. Su İçme Alarmı Kurun

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 12

5. Meyve ve Sebze Tüketimini Artırın

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Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin 13
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