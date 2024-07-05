Hamileler dikkat! Sakın ihmal etmeyin

Uzmanlar hamilelik dönemin su tüketimine değinerek yaz aylarında daha fazla su tüketmelerinin önemli olduğunu belirtti.
Özellikle sıcak havalarda hamilelikte hidrasyonun sağlanması kritiktir. Uzmanların görüşlerine göre hamileler günde en az 8 ile 12 bardak su tüketmeli.
Yetersiz su alınmasına durumunda bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Araştırmalara göre, dehidrasyon doğum ağırlığı ve boyu üzerinde etkili olabilir.
Ayrıca yetersiz su tüketimi ve buna bağlı olarak da hidrasyonun yetersiz olması erken doğum riskini artırıyor.
Sağlıklı bir hamilelik dönemi için, sıcak havalarda bol su içmek ve düzenli olarak hidrasyon durumunu kontrol etmek gerekir.
Uzmanlar şu öneride bulunuyor:
1. Her Banyo Ziyaretinden Sonra Su İçin
2. İki Saatlik Aralıklarla Su İçin
3. Su Şişesi Yanınızda Olsun
4. Su İçme Alarmı Kurun
5. Meyve ve Sebze Tüketimini Artırın