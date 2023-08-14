Hamileler implant yaptırılabilir mi?

“Hamilelik döneminden önce diş hekimine gidilip dişlerin tüm kontrollerinin yapılması rahat bir hamilelik süreci geçirilmesini sağlar” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarını uyardı ve nemli bilgiler verdi.

Hamileler implant yaptırılabilir mi?

Hiçbir anne adayı hamilelik döneminde diş ağrısı çekmek istemez. Bunun için de hamilelik öncesinde diş bakımınızı ve tedavilerinizi eksiksiz şekilde yaptırmanız gerekiyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir hamilleri uyardı, “Hamilelik döneminde implant yapımını pek tercih etmiyoruz. Hamilelik döneminden önce diş hekimine gidilip dişlerin tüm kontrollerinin yapılması rahat bir hamilelik süreci geçirilmesini sağlar” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarını uyardı. diye konuştu.

Kökdemir sözlerine şunları ekledi:

“Hamileliğin birinci ve üçüncü evrelerinde hastaya müdahale edilmemesi önemlidir. Çünkü dişteki rahatsızlıklara bağlı olarak belki bazı ilaçlar kullanılması gerekebilir. O yüzden hamilelik öncesinde diş hekimine gidip rahatsızlıkların tespit edilmesi ve bunların tedavi edilmesi hem hamileliğin rahat geçirilmesinde hem de hamilelik sonrası dönemde sağlıklı bir ağıza sahip olunmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı gebeler hastalıklara daha yatkın hale gelebilir. Küçük bir hastalık, hamilelik döneminde çok büyük bir hale gelip hastamızın ağrı-sızı içinde kliniğe gelmesine sebep olabilir. Bu nedenle hamilelik öncesinde mutlaka diş hekimi kontrolü yaptırılmalıdır.”

HASSASLAŞAN DİŞLER İÇİN NE YAPILMALI?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı dişler daha hassas hale gelebilir. Bununla ilgili olarak anneyi rahatsız edecek bir durum varsa veya diş eti kanaması oluyorsa mutlaka bir diş hekimine gitmek gerekir. Bunun dışında hamilelik döneminde diş hastalıklarıyla karşılaşmamak için mutlaka hamilelik öncesi diş hekimi ziyareti şarttır. Eğer tam sağlıklı bir ağızla hamilelik dönemi başlarsa hamilelik döneminde herhangi bir ekstra sorun çıkmayacak, çıkan sorunlar da minik müdahalelerle tedavi edilebilecektir.” şekline konuştu.

HAMİLELER DİŞ BAKIMLARINI NASIL YAPMALIDIR

“Anne adayları ilk aylarda mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşayabilirler” diyen Kökdemir hamileleri şöyle uyardı:
“Eğer bu şekilde bir rahatsızlık oluyorsa ağızın bir bardak su ile çalkalanması veya dişlerin hafifçe fırçalanması, kusma gibi bir durumdan sonra dişlerin çürüğe veya diş etlerinin diş eti iltihabına maruz kalmasının önüne geçer. Aksi takdirde hem dişlerde çürük oluşur hem de diş etlerinde hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunların sebebi yüksek kuvvetteki mide asidinin ağıza geliyor ve o bölgede bir süre bekliyor olmasıdır. Ama ağız çalkalanırsa ve bu asidik ortam ağızdan uzaklaştırılırsa, bu asidin sebep olacağı hastalıkların da önüne geçilmiş olur.”

HAMİLELER İMPLANT YAPTIRABİLİR Mİ?

Kökdemir, “Bunun sebebi hem hastamızın cerrahi bir işlem geçirecek olması, hem de bu tedavi sonrasında 5-7 gün süreyle antibiyotik kullanacak olmasıdır. Dolayısıyla hamilelik öncesinde implant uygulayıp, hamilelik sonrasında da dişin üzerine yapılacaklar konusunda bir planlama yapıyoruz veya tüm bu tedaviyi hamilelik sonrasına bırakabiliyoruz” diye konuştu.

DHA

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