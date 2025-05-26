Hamilelere kediyle temas uyarısı: Araştırma sonuçları bilimsel dergide yayınlandı

Kwame Nkrumah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KNUST) Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr Bhavana Singh’in liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, düşük eğitim seviyesi ve evcil kediyle temas, enfeksiyonun başlıca nedenleri arasında gösterildi.

400 KADINLA YAPILAN DETAYLI İNCELEME

Araştırmada, hamileliğinin ilk üç ayında olan 400 kadın incelendi. Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Test (ELISA) yöntemiyle yapılan analizlerde kadınların yarısından fazlasındatoksoplazma paraziti tespit edildi. Ancak bölgede yaygın kullanılan Hızlı Tanı Testleri, bu vakaların yarısından fazlasını saptayamadı. Bu sonuç, mevcut doğum öncesi tarama uygulamalarının yetersizliğini gözler önüne serdi.

EĞİTİM ŞART, TANI YÖNTEMLERİ YETERSİZ

Dr Singh, “Kediyle temas eden ya da eğitimi sınırlı olan hamile kadınlar daha iyi bir sağlık korumasını hak ediyor” diyerek uyarıda bulundu. Araştırma, halk sağlığı kampanyalarıyla el yıkama alışkanlığı, iyi pişmiş et tüketimi ve kedi dışkısıyla temastan kaçınma konularında bilinçlendirme önerdi. Ayrıca, doğum öncesi bakımda daha güvenilir tanı araçlarının kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

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KURUMLAR ARASI BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

Çalışma, KNUST’un Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Üniversite Hastanesi ve Tropikal Tıp alanında faaliyet gösteren Kumasi İşbirliği Araştırma Merkezi’nin ortaklığıyla yürütüldü. Bulgular Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology dergisinde yayımlandı.