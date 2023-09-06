Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?

Hamilelik belirtileri genellikle gebeliğin ilk 1-2 haftasında başlayabilir. Ancak hamilelik belirtileri ve belirtilerin şiddeti farklılık gösterebiliyor. Uzm. Dr. Sedef Ramoğlu, hamilelik belirtileri hakkında bilgiler verdi.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet gecikmesi, düzenli adet gören kadınlarda en erken ve en güvenilir gebelik bulgusudur.

Gebeliğin ilk haftalarında adet kanamasına benzer “lekelenme” gibi çok az kanama görülebilmektedir. Bu kanamaya implantasyon (yerleşme) kanaması adı verilir.

ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEBİLECEK BELİRTİLER

Sık idrara çıkma

Bel ve kasık ağrıları

Şişkinlik

Kokulara karşı hassasiyet

Bulantı ve kusma (özellikle sabahları gözlenir)

Vücut ısısında artış

Kalp hızında artış

Çarpıntı hissi

Halsizlik, yorgunluk, uyku hali

Duygu durum değişiklikleri

Memelerde hassasiyet, şişkinlik

Areola adı verilen memenin uç kısmında koyulaşma

BELİRTİLER NE ZAMAN BAŞLAR?

Genellikle gebeliğin ilk dört haftası, adet döneminin beklenmesi nedeniyle fark edilmeyebilir.

Hamilelik belirtileri, gebeliğin ilk üç ayının başındaki 1-2 hafta içerisinde başlayabilir.

Gebeliğin 4-6’ncı haftaları arasında, memede değişiklikler başlar ve meme boyutlarında artış olabilir. İlerleyen dönemde meme ucunda (areolada) koyulaşma, renk değişikliği gözlenebilir.

Bulantı ve kusmalar genellikle 4-6’ncı haftalar arasında artar ve 9’uncu hafta civarında en üst seviyeye ulaşır.

Gebeliğin 8-10’uncu haftaları arasında, kalp hızında artış görülebilir. Vücutta östrojen (Kadınlarda üreme fonksiyonun gelişmesini sağlayan hormon) ve progesteron (Kadınları hamilelik dönemine hazırlayan hormon) hormonlarının gebelik nedeniyle artmasıyla birlikte;

Anksiyete,

Depresyon,

Öfori (Aşırı sevinç hali) gibi duygu durum değişiklikleri gözlenebilir.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Evde yapılabilen gebelik testi, genellikle adet gecikmesinden bir hafta sonra pozitif olur. Ancak bu testlerin, idrarda gebelik hormonu (Beta-HCG) bakılarak değerlendirilmesi nedeniyle sonucun pozitifleşmesi için değerin kan tahliline göre daha fazla yükselmesi gerekir. Bu nedenle hassasiyeti düşüktür.

Kan tahlili ile Beta-HCG bakılması kesin sonuç verir. Kanda gebelik hormonunun pozitifleşmesi en erken, ilişkiden 9-12 gün sonra görülür. Adetleri düzensiz olan ya da son adet tarihini hatırlayamayan kişiler, ilişkiden sonra 14 gün bekleyebilir. 5 IU/L’nin altındaki değer, negatif kabul edilir. 5-10 IU/L arası şüpheli, 10 IU/L üzeri ise pozitif kabul edilir. Şüpheli ya da pozitif çıkan değerlerin takibi gereklidir.

GEBELİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Gebelik haftası ve doğum zamanı, kadının son adet tarihine göre hesaplanır. Gebeliği hesaplamak için anne adayının, son adet tarihini net olarak bilmesi gerekir. Tahmini doğum zamanı bu tarihin üzerine 280 gün eklenerek verilir. Bu durum da 40’ıncı gebelik haftasına tekabül eder. Ancak sağlıklı bir gebelikte doğum 37 ila 42’nci haftalar arası gerçekleşebilir.

Anne adayı adet tarihinden emin değil ya da hatırlamıyorsa kandaki Beta-HCG değerine ve bu değerin artış durumuna göre ya da ultrason bulgularına göre hesaplama yapılabilir.

Özellikle ilk üç ayda yapılan ultrason ölçümlerinin gebelik ve doğum haftasını hesaplamada hassasiyeti oldukça yüksektir. Gebeliğin trimester olarak ifade ettiğimiz üçer aylık dönemleri kısaca şu şekilde ifade edilir:

İlk trimester: 1-14. haftaları arası

İkinci trimester: 14-28. haftaları arası

Üçüncü trimester: 28-42. haftaları arası

Aylık olarak belirtecek olursak,

Ay: 1- 6. gebelik haftaları arası

Ay: 7-11. gebelik haftaları arası

Ay: 12-16. gebelik haftaları arası

Ay: 17-20. gebelik haftaları arası

Ay: 21-24. gebelik haftaları arası

Ay: 25-28. gebelik haftaları arası

Ay: 29-32. gebelik haftaları arası

Ay: 33-36. gebelik haftaları arası

Ay: 37 hafta ve üzeri

ANNE KARNINDAKİ BEBEK HAREKETİ NE ZAMAN HİSSEDİLMEYE BAŞLAR?

Bebeğin hareketleri, anne karnında ilk kez yaklaşık 18 ila 20’nci gebelik haftaları arası hissedilir. İlk gebelik yaşanması durumunda bu süre daha geç olabilir. Daha önceden doğum yapmış gebelerde ise daha erken, yaklaşık 16’ncı hafta civarı bebeğin hareketleri hissedilmeye başlanır. Gebelik haftası ilerledikçe bebeğin hareket sıklığı ve şiddeti değişebilir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde bebeğin hareketleri artar. Gündüzleri ve geceleri bebeğin 20-40 dakikalık uyku periyodları olmaktadır. Bu süre nadiren 90 dakikayı geçer. Uyku süreci boyunca bebek hareket etmez. Bebeğin hareketleri genellikle 32’nci haftaya kadar artma eğilimindedir. Sonrasındaysa hareketler daha stabildir. Doğumun yaklaşması ve bebeğin büyümesiyle beraber hareket kapasitesi azalarak hareketleri daha hafif hissedilebilir.