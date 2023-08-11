Hamilelik çizgisi neden olur

Özellikle hamilelik döneminde ortaya çıkan karın çizgisi, kahverengi dikey bir çizgi olarak sıklıkla merak edilen bir konudur. Ancak bu çizginin ortaya çıkması için birkaç ayrıntı mevcut. Bu nedenle bunun öncelikle rahatsız edici olmadığını bilmek ve bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu kabul etmek gerekir.

Hamilelik süresi boyunca göbekte oluşan kahverengi dikey çizgi, çok yaygın bir şekilde görünür. Daily Star'a konuşan Dr. Deborah Lee ise bu hattın tam olarak ne olduğunu tüm açıklığıyla anlattı.

Herkesin kendine özgü bir benzersiz bir vücudu bulunur. Her ne kadar vücudumuzu oldukça iyi tanıdığımızı düşünsek de bazı değişimleri adlandıramayabiliriz.

Hamilelik sırasında büyük, şiş bir karnın altında kasığa kadar uzanan kahverengi çizgi de bunlardan biridir. Linea nigra adı verilen bu çizgi, karın ortasından aşağı doğru inen koyu pigmentli bir çizgidir. Latince siyah anlamından gelen bu çizgiyle ilgili bilimsel olarak bazı açıklamalar mevcut.

HORMONLARDAN KAYNAKLI

Bazen göğse kadar da uzanabilen bu çizgi, genellikle hamilelik sırasında ortaya çıkar ve vücuttaki hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Dr. Lee, gebelikte hiperpigmentasyonun yaygın olduğunu ve yüksek düzeyde östrojen, progesteron ve melaninden kaynaklandığını belirtti. Östrojen, melanositler olarak bilinen bazı hücreler, daha fazla koyu ten pigmenti olan melanini üretmeleri için uyarabilir.

Hamilelikte bu çizgi varsa endişelecek bir şey olmadığını belirten Dr. Lee, genellikle doğumdan sonra kendiliğinden kaybolduğunu açıkladı. Ayrıca çizginin çapının genellikle 1 cm'den küçük olması ve göbek deliği ve çevresinde sağ taraflı bir sapma oluştuğu da bilinenler arasında bulunuyor.

"HAMİLE OLMAYANLARDA VE ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR"

İlginç bir diğer bilgi ise, genellikle bu çizginin hamilelerde görüldüğü düşünülse de diğer kadınlarda da ortaya çıkabilir. Hormonlarla ilgili birkaç değişiklik, hamile olmayan kadınlarda da bu çizginin ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin; polikistik over sendromuna (PCOS) sahip kadınlarda sıklıkla görülebilen bir durumdur

Dr. Lee ayrıca PCOS, düzensiz dönemler, yumurta üretmeme, obezite, kısırlık, akne ve hirsutizm gibi birbirinden farklı rahatsızlığın eşlik edebileceği endokrin sistemini ilgilendiren bir sorun olduğunu da belirtti.

Yüksek düzeyde östrojen ve androjenlerin (erkeklik hormonları) hiperpigmentasyonun gelişiminden sorumlu olduğu düşündürür. Ayrıca linea nigra adı verilen bu çizgi, sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülebilir. Bunun nedeni tam olarak anlaşılamasa da östrojen fazlalığı veya androjen hormonlarının duyarlılığının olmamasından kaynaklanabileceğini belirtti Dr. Lee.

"KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKACAKTIR"

Tüm bunların yanı sıra linea nigra adı verilen bu çizgi, tamamen zararsız olmakla birlikte kendiliğinden geçmesi gerektiği konusunda Dr. Lee uyarıda bulunuyor. Eğer çizginin koyulaşmasını önlemek istiyorsanız, güneş ışığından uzak durmanızı öneriyor. Ayrıca folik asitin de bu çizgiyi hafifletebileceğini, bunun için yeşil yapraklı sebzeler tüketebileceğiniz belirtiyor. Fakat takviyeler konusunda uzmanınıza danışmanız konusunda da uyarıyor.

Hamilelik sırasında bu çizginin kaybolması için cilt beyazlatıcı kremleri kullanmak konusunda uyaran Dr. Lee, bu kremlerin oldukça zararlı olabileceğini ve bunların doğmamış bebeğinize zararı olabileceğini de belirtiyor. Bu tip kremleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerektiği konusunun da altını çiziyor. Üstelik bu durumun tamamen doğal ve zararsız olduğu düşünüldüğünde ve tüm bunların ortadan kaybolacağı bilindiğinde tüm bunlara ihtiyaç duyulmayacağını da sözlerine ekliyor.

DHA