Hamilelik lekeleri için doğal çözüm

Hamilelikte artan hormonlarla birlikte, deri güneş görmediği yerlerde koyulaşmaya başlıyor. Ancak lekelenmeler güneş gören bölgelerde oluşursa, güneş görmeyen bölgelerde oluşan lekelenmelerin aksine hamilelik sonrası da düzelmiyor. Üstelik kalıcı lekelenmelere de imkan tanıyor.

Özellikle beyaz tenli kadınlar ve sarışınlar hamilelik lekelerine daha çok maruz kalıyor.

Lekeler sadece hamilelikte otaya çıkmıyor. Doğum kontrol hapları ve bazı kozmetik ürünleri de ciltte lekelenmeler yapabiliyor.

Peki, doğal yolla çözümü var mı o lekelerden kurtulmanın/ İşte o doğal çözüm:

Maydanoz ve limon suyunu eşit ölçülerle karıştırın.

Karışımı hamilelik lekesi olan yere sürün.

15 dakika bekletip, ılık suyla durulayın.

Maydanoz suyu cilt lekelerini ve kırışıklıkları geçirmede birebirdir.