Hamilelik sırasında astımınızı nasıl yönetirsiniz?

Hamileyken, her şey için endişelenmeniz doğal. Bebeğiniz normal mi gelişiyor? İki canlıyı doyurmak için yeterli besleniyor musunuz? Tüm bunlar bir yana Astımlı hamile kadınların % 4 ila% 8'i solunum sorunu yaşıyor. Peki, astımlı anne adayları ne yapmalı? İşte detaylar…

Hamilelik sırasında astımınızı nasıl yönetirsiniz?

Editör: Erkavim Yıldırım

Astım akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına, şişmesine ve ekstra mukus üretmesine neden olan kronik bir durum. Bu, göğüste sıkışma, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi diğer solunum problemlerine yol açar. Gebelikte astım semptomlarının kötüleşmesini mi yoksa komplikasyonları mı beklemelisiniz?

Uzmanlar, iyi kontrol altına alınmış astımı olan hamile kadınların genellikle hamilelik sırasında iyi durumda olduklarını söylüyor. Bu, hamilelik sevincinden uzaklaşmaması gereken çok tedavi edilebilir ve yönetilebilir bir durumdur. Astımlı birçok kadının sağlıklı gebelikleri var.

Hamilelik sırasında , vücudunuzdaki değişiklikler nedeniyle astım belirtilerinizin değiştiğini görebilirsiniz. Astım krizi riskiniz daha yüksek olabilir, bu nedenle solunan kortikosteroidler gibi uzun vadeli ilaçlarınıza ayak uydurmak için sağlayıcınızla görüşmeniz önemli. Kontrolsüz astım ise bazı ciddi gebelik komplikasyonlarına neden olabilir. Haftada iki veya daha fazla kez bir kurtarma inhaleri (solunum yollarını açmak için) kullanmanız gerekiyorsa astımınız kontrolsüz olarak kabul edilir; ayda iki veya daha fazla kez geceleri nefes alma güçlüğü ile uyanmak; veya yılda iki veya daha fazla kez söz konusu kurtarma ilacı için reçetenizi yeniden doldurmanız gerekiyor.

Bu komplikasyonlardan bazıları şunları içerir:

HAMİLELİK ASTIMININ TEDAVİ

Astım ve hamileliğin olumsuz sonuçlarından kaçınmanın en iyi yolu, semptomlarınızın ilaçlarla ve yaşam tarzı değişiklikleriyle iyi tedavi edilmesini sağlamak. Bunun için yaşam tarzının değiştirilmesi gerekiyor. Bunlar ise şöyle:

Bilinenlerden kaçının astım tetikleyicileri . Toz, hayvan tüyleri, temizlik ürünleri, kimyasallar veya sigara dumanı astımınızı kötüleştiriyorsa, yapabildiğiniz zaman onlardan uzak durun.

Sigarayı bırakmak. Astım semptomlarını iyileştirecek ve astım veya sigara dumanı nedeniyle gebelik komplikasyonları riskini azaltacaktır.

Grip mevsiminde hamileliğinizin ikinci veya üçüncü üç aylık döneminde olacaksanız.

Sağlık uzmanınızla iletişim halinde kalın. Bu, randevuları tutmak, önerilen testleri almak ve astım ilaçlarınızı belirtildiği gibi almak anlamına gelir.

Düzenli egzersiz ve iyi beslenme ile sağlıklı kalın. Sağlıksız kilo alımı astımı şiddetlendirir.

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