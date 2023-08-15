Hamilelikte ağrı kesici kullanılır mı

Yapılan araştırmalar ise bazı ilaç gruplarının doktor kontrolünde alınabileceğini gösteriyor. Bu kapsamda gebelik sürecinde sıklıkla kas -eklem ağrılarının ve baş ağrılarının yaşandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, mevsim geçişlerinde enfeksiyon riskinin arttığını ve gebelik sürecinde ağrı kesici kullanımının doktor kontrolü eşlinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Gebelik sürecinde kullanılan bazı ilaçlar, bebek sağlığı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla anne adaylarının, hamilelik süresinde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Anne adaylarında sıklıkla karşılaşılan mide yanması, baş ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları ya da şeker hastalığı gibi durumlarda doktor kontrolü eşliğinde ilaç tedavisine başlanıyor. Bu kapsamda mevsimsel enfeksiyonlar ve hamileliğe özgü ağrılara bağlı olarak ilaç kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Gebelikte kullanılan her ilaç güvenli değildir. Çünkü annenin ağızdan aldığı her besin, bebeğe de geçmektedir. Dolayısıyla hamilelikte ilaç kullanımını sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Gebelik boyunca kullanılan ilaçlar kimi zaman çocuklarda dikkat eksikliği, otizm gibi belirtilere sebep oluyor. Bu yüzden gebelikte ilaç kullanımı çeşitli riskleri de beraberine getiriyor” diye belirtti.

“AĞRI KESİCİLER MASUM DEĞİL”

Hamilelik döneminde birçok anne adayının şiddetli ağrılarla baş etmek zorunda kaldığının altını çizen ve gebelikte zararsız sayılabilecek ağrı kesici türlerinin parasetamo veya asetominofen türevi ilaçlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Birçok ağrı kesici, bebeğin hayati değerleri üzerinde tahmin edildiğinden daha fazla rol oynuyor. Bazı ağrı kesici grupları kanı sulandırarak aşırı kanamalara neden olabilir. Hatta özellikle gebeliğin 34. haftasından itibaren bebeğin suyunda azalmaya duktusarteriozus olarak adlandırılan damarın kapanması sebebi ile bebeğin beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirmesine kadar yol açabilir. Dolayısıyla alınacak her ilaç, doktorun bilgisi ve önerisi dahilinde alınmalı, riskler hep göz önünde tutulmalıdır” diye belirtti.

ANTİBİYOTİKLER NE KADAR GÜVENLİ OLABİLİR

Ağrı kesiciler başta olmak üzere enfeksiyonlara bağlı olarak kullanılan antibiyotiklerin gebelik sürecinde kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel Karaman; “İdrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, diş tedavileri, sinüzit, apse gibi enfekte durumlar söz konusu olduğunda ilaç kullanımı zorunlu olabilir. Hamilelik doğrudan antibiyotik kullanımına engel olmasa da hassas dengeleri sağlamak amacıyla alınan antibiyotikler de tıpkı ağrı kesiciler gibi doktor kontrolünde olmalıdır. Hatta tedaviye karar veren doktor, doğum doktoru ile dirsek temasında bulunarak bu kararı vermelidir en önemlisi de en az zarar verme ihtimali olan antibiyotikler seçilmelidir” dedi.

AA