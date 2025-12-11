Dünya çapındaki önde gelen uzmanlar, hamilelik döneminde bağışıklığı güçlendirmenin hayati önem taşıdığını vurguladı ve alınması gereken önlemleri detaylandırdı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle hamile kadınlar arasında enfeksiyonlara karşı korunma tedbirleri uluslararası sağlık gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Hamilelik sürecinde bağışıklık sistemindeki doğal değişiklikler nedeniyle, anne adaylarının grip, COVID-19 ve soğuk algınlığı gibi viral hastalıklara yakalanma riski ve hastalığı daha ağır geçirme olasılığı yükseldi.

KÜRESEL ARAŞTIRMALAR TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan kapsamlı bir araştırmada, grip aşısı olmayan hamile kadınların, aşı olanlara kıyasla ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Araştırma sonuçları, kış enfeksiyonlarının sadece anne sağlığını değil, aynı zamanda erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi fetal sonuçları da olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN KRİTİK TAVSİYELER

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren önde gelen isimlerden biri, Harvard Tıp Fakültesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Eleanor Vance oldu.

Dr. Vance, hamilelik süresince bağışıklık sisteminin baskılanmasının, vücudun virüslerle savaşma yeteneğini azalttığını ifade etti.

Dr. Vance, "Hamilelikte bağışıklık sistemi, bebeği yabancı bir varlık olarak görmemek için doğal olarak modifiye edilir. Bu durum, anneyi dışarıdan gelen viral tehditlere karşı daha savunmasız hale getiriyor. Kış mevsiminde en önemli savunma hattı, güncel aşılardır" açıklamasını yaptı.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan (LSHTM) Epidemiyoloji Profesörü Prof. Dr. Julian Foster ise, enfeksiyonlardan korunma yöntemlerinin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşılanma: Özellikle mevsimsel grip ve COVID-19 aşılarının yapılması, hem anneyi hem de doğumdan sonra bebeği pasif bağışıklık yoluyla koruduğunu belirtti.

Hijyen Kuralları: Ellerin sık yıkanması ve özellikle kalabalık, kapalı ortamlarda maske takmanın önemini altını çizdi.

Kapalı Alanlardan Kaçınma: Salgın dönemlerinde kalabalık ve havalandırması kötü alanlardan uzak durulmasının kritik bir önlem olduğunu söyledi.

Beslenme konusuna da dikkat çeken uzmanlar, bağışıklığı desteklemek adına D vitamini, C vitamini ve çinko açısından zengin gıdaların tüketilmesinin önemini aktardı.

Prof. Dr. Foster, anne adaylarına "Herhangi bir hastalık belirtisi hissettiklerinde derhal doktorlarına danışmaları, en önemli korunma adımıdır" tavsiyesinde bulundu.