Hamilelikte kullanılan bu ilaçlar, bebeklerde otizm riskini artırıyor... Bilimsel araştırmalar çarpıcı sonuçlar sunuyor

Hamilelik dönemi, anne ve bebek sağlığı açısından kritik bir süreç. Bu dönemde anne adaylarının sağlığı, doğacak çocuğun sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip.

2019 yılında yapılan bir araştırma, hamilelikte kullanılan bazı ilaçların, çocuklarda nörolojik bozukluklar, öğrenme güçlükleri ve otizm gibi gelişimsel sorunlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Emily Thompson, bu konuda yaptığı açıklamada, "Hamilelikte kullanılan bazı ilaçların fetüs üzerindeki etkilerini daha fazla araştırmalıyız. Özellikle antidepresanlar, bazı ağrı kesiciler ve anti-epileptik ilaçlar, bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir" dedi.

İLAÇLAR VE OTİZM RİSKİ: HANGİ İLAÇLAR TEHLİKELİ?

Birçok ilaç, hamilelik sırasında kullanıldığında fetüs üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Özellikle aşağıdaki ilaç gruplarının, hamilelik sırasında kullanımıyla bağlantılı olarak otizm riski arttığı belirlendi:

1. Antidepresanlar (SSRI'lar): Hamilelikte yaygın olarak kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar), depresyon tedavisinde etkili olsa da, yapılan araştırmalar, bu ilaçların fetüs üzerindeki potansiyel zararlarını ortaya koymuştur. 2015'te yapılan bir çalışma, SSRI kullanımı ile çocuklarda otizm gelişme riskinin arttığını buldu.

Dr. Susan Green, psikiyatri uzmanı, "SSRI'lar, serotonin düzeylerini etkileyerek fetüsün beyin gelişimini bozabilir. Bu, otizm gibi nörolojik rahatsızlıklara yol açabilir" şeklinde açıklama yaptı.

2. Anti-epileptik ilaçlar: Epilepsi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, hamilelikte beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle valproik asit içeren ilaçların, fetüsün nörolojik gelişimi üzerinde zarar verici etkileri olduğu bilinmektedir. 2016'da yapılan bir araştırma, bu ilaçları kullanan annelerin çocuklarının, otizm geliştirme riskinin arttığını gösterdi.

3. Ağrı kesiciler ve NSAİİ’ler: Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ'ler), aşırı dozda kullanıldığında, fetüsün beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle gebelik döneminin ilk üç ayında bu tür ilaçların kullanımı, otizm riskini artırabilir. Dr. Robert White, bir doğum uzmanı, "Ağrı kesicilerin aşırı kullanımı, fetüsün sinir sistemi üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir" dedi.

YENİ ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI

Yeni yapılan bir araştırma, bu ilaçları kullanan annelerin çocuklarında otizm spektrum bozukluğu (ASD) görülme oranının %50 daha fazla olduğunu gösterdi.

Columbia Üniversitesi'nden Dr. David Lee, "Bulgular, hamilelikte ilaç kullanımının çocukların nörolojik gelişimi üzerinde uzun vadeli etkiler bırakabileceğini gösteriyor. Özellikle, bu ilaçların beyin gelişiminin erken dönemlerinde kullanılması, otizm gibi gelişimsel bozuklukların ortaya çıkma riskini artırıyor" açıklamasında bulundu.

Araştırma, hamilelikte kullanılan bu ilaçların, beyin gelişimini etkileyerek, çocuklarda sosyal etkileşim sorunları, iletişim güçlükleri ve tekrarlayan davranışlar gibi otizm belirtilerini tetikleyebileceğini vurgulamakta. Ayrıca, bu ilaçların fetüsün merkezi sinir sistemi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği belirtildi.

ALTERNATİF TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE UYARILAR

Bu çarpıcı bulgular ışığında, uzmanlar hamilelikte ilaç kullanımının dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dr. Alice Clark, "Hamilelikte ilaç kullanımı gerektiğinde, doktor önerisi ile yapılmalıdır. Depresyon, anksiyete ve diğer rahatsızlıklar için hamilelik sırasında ilaç kullanımı gerekli olduğunda, doktorlar genellikle daha güvenli alternatifler sunabilir" dedi.

Ayrıca, doğal tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri de hamilelikte ilaç kullanımının alternatifi olarak önerilmekte. Örneğin, psikoterapi ve egzersiz, depresyon ve anksiyeteyi yönetmek için etkili ve güvenli yöntemler.

Hamilelikte kullanılan ilaçların bebeklerde otizm riskini artırabileceğine dair bilimsel kanıtlar giderek güçlenmekte. Özellikle SSRI’lar, anti-epileptik ilaçlar ve ağrı kesiciler gibi ilaçların, hamilelikte dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Anne adaylarının, bu ilaçları kullanmadan önce doktorlarıyla görüşmeleri ve doğal tedavi yöntemlerini değerlendirmeleri önemli.