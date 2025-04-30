Hamilelikte sağlık sırrı enerji veren, güçlendiren minerallerde

Hamilelik, bir kadının hayatındaki en özel dönemlerden biri, ancak aynı zamanda vücudun enerji ve besin ihtiyacının en yüksek olduğu zamanlar.

Demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik geçirmesi ve bebeğin optimal gelişimi için olmazsa olmaz mineraller arasında yer aldı.

Bilimsel araştırmalar, bu minerallerin eksikliğinin hem anne hem de bebek sağlığını riske atabileceğini gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, bu dört mineralin doğru kaynaklarla alınmasının hamilelikte enerjiyi artırdığını, komplikasyon riskini azalttığını ve bağışıklığı desteklediğini vurguladı.

İşte, hamilelikte mutlaka bilinmesi gereken mineraller ve bilimsel dayanakları...

DEMİR: OKSİJEN VE ENERJİ TAŞIYICISI

Demir, hamilelikte artan kan hacmini desteklemek ve bebeğe oksijen taşımak için kritik bir mineral.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kadın doğum uzmanı Dr. Alison Cahill, “Demir eksikliği, hamilelikte yorgunluk, anemi ve erken doğum riskini artırabilir. Yeterli demir alımı, hem anne hem de bebek için hayati” dedi.

The Lancet Global Health’te yayımlanan bir çalışma, demir takviyesi alan hamile kadınlarda anemi riskinin yüzde 40 azaldığını ve bebeklerin doğum ağırlığının ortalama 100 gram arttığını gösterdi.

Ispanak, kırmızı et ve mercimek gibi demir zengini besinler, C vitaminiyle birlikte tüketildiğinde emilimi artırdı. Uzmanlar, demir takviyesi almadan önce mutlaka bir doktora danışılmasını önerdi.

KALSİYUM: KEMİK VE DİŞ GELİŞİMİNİN TEMELİ

Kalsiyum, bebeğin kemik ve diş gelişimi için vazgeçilmez, aynı zamanda annenin kemik sağlığını korudu.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Gail Goldberg, “Hamilelikte kalsiyum ihtiyacı yaklaşık yüzde 50 artar. Yetersiz alımı, annede kemik erimesi riskini artırabilir” açıklamasını yaptı.

Journal of Bone and Mineral Research’te yayımlanan bir araştırma, günlük 1000-1200 mg kalsiyum alan hamile kadınlarda preeklampsi riskinin yüzde 25 azaldığını ortaya koydu.

Yoğurt, peynir, badem ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, kalsiyumun doğal kaynakları arasında.

Uzmanlar, kalsiyumun D vitamini ile birlikte alınmasının emilimi artırdığını belirtti.

MAGNEZYUM: KAS VE SİNİR SAĞLIĞININ KORUYUCUSU

Magnezyum, hamilelikte kas kramplarını önlemek, sinir sistemini desteklemek ve erken doğum riskini azaltmak için önemli.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden kadın sağlığı uzmanı Dr. Caroline Homer, “Magnezyum, rahim kasılmalarını düzenleyerek preterm doğum riskini azaltabilir. Ayrıca annenin stresle başa çıkmasına yardımcı olur” dedi.

American Journal of Obstetrics and Gynecology’de yayımlanan bir çalışma, magnezyum zengini bir diyetin gebelik diyabeti riskini yüzde 20 düşürdüğünü ve bebeklerin sinir sistemi gelişimini desteklediğini gösterdi.

Badem, kabak çekirdeği, ıspanak ve tam tahıllar, magnezyum açısından zengin seçenekler.

Uzmanlar, magnezyum takviyesinin doktor kontrolünde alınmasını önerdi.

ÇİNKO: BAĞIŞIKLIK VE HÜCRE GELİŞİMİNİN ANAHTARI

Çinko, bebeğin hücre gelişimini desteklerken annenin bağışıklık sistemini güçlendirdi.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden immünoloji uzmanı Dr. Eleanor Fish, “Çinko, hamilelikte enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan oluşturur ve bebeğin DNA sentezinde kritik bir rol oynar” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, çinko eksikliği olan hamile kadınlarda düşük doğum ağırlığı riskinin yüzde 15 arttığını, ancak çinko takviyesiyle bu riskin önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

İstiridye, kırmızı et, nohut ve kabak çekirdeği, çinko açısından zengin besinler arasında.

Uzmanlar, çinkonun aşırı alımından kaçınmak için besin kaynaklarının önceliklendirilmesini önerdi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: DENGELİ VE BİLİNÇLİ BESLENME

Hamilelikte mineral ihtiyacı, bireysel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, demir eksikliği anemisi, dünya genelinde hamile kadınların yaklaşık yüzde 40’ını etkiledi.

Dr. Cahill, “Her mineralin dozu ve kaynağı, anne adayının sağlık durumuna göre belirlenmeli. Besinlerle yeterli alım sağlanamıyorsa, doktor kontrolünde takviye düşünülebilir” dedi.

Uzmanlar, çay ve kahve gibi demir emilimini azaltan içeceklerin yemeklerden hemen sonra tüketilmemesini, kalsiyum ve magnezyumun ise gece alınmasının daha etkili olduğunu belirtti.

BİLİMSEL KANITLARLA GÜÇLÜ BİR HAMİLELİK

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu minerallerin hamilelikteki önemini net bir şekilde ortaya koydu.

The BMJ’de yayımlanan bir çalışma, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko açısından dengeli bir diyetin maternal mortalite riskini yüzde 12 azalttığını ve yenidoğan sağlığını iyileştirdiğini gösterdi.

Ayrıca, bu minerallerin ruh hali üzerinde de olumlu etkileri var; magnezyum ve çinko, gebelikte depresyon riskini azaltmada etkili.

Dr. Goldberg, “Bu mineraller, sadece fiziksel sağlığı değil, anne adayının zihinsel iyilik halini de destekliyor” dedi.

ANNE VE BEBEK İÇİN SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ!

Demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko, hamilelikte anne ve bebeğin sağlığını destekleyen dört temel mineral.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların görüşleri, bu minerallerin enerjiyi artırdığını, komplikasyonları azalttığını ve sağlıklı bir gebelik için kritik olduğunu doğruladı.

Uzmanlar, bir sağlık uzmanına danışarak bu mineralleri diyetinize eklemenin, hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını güçlendireceğini söyledi.