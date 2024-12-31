Hamilelikte tehlike oluşturuyor! Otizmden kanser riskine kadar ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor! Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, bu takviyelerin bebeklerde ve çocuklarda ciddi sağlık problemlerine, hatta otizm ve kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Vitaminler, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir; ancak fazla miktarda alınan vitaminler, özellikle gebelik döneminde, vücutta istenmeyen etkilere yol açabiliyor.

Hamilelik dönemi, fetüsün gelişiminde kritik bir süreç olduğundan, herhangi bir dış etkenin bebek üzerindeki etkisi büyük olabilir.

Vitamin takviyelerinin yanlış kullanımının, bebeklerde nörolojik bozukluklardan, kanser gibi ciddi hastalıklara kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabileceği ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Jane Smith, vitamin takviyelerinin aşırı kullanımı ile ilgili yaptığı çalışmalarda, özellikle yüksek dozda alınan Vitamin A ve Vitamin D'nin hamilelikte bebek üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceği vurguladı.

Dr. Smith, "Vitamin A'nın yüksek dozda alınması, doğumda ciddi anomalilere ve beyin gelişimiyle ilgili sorunlara yol açabilir. Aynı şekilde, fazla miktarda alınan Vitamin D de bebeklerin kemik gelişimini olumsuz etkileyebilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir" dedi.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, yüksek dozda vitamin takviyelerinin özellikle bebeklerde gelişimsel bozukluklara neden olabileceğini gösterdi.

JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırma, aşırı vitamin alımının çocuklarda otizm spektrum bozukluğu (ASD) riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, 2000'lerin başından itibaren yapılan uzun süreli çalışmaların sonuçlarını değerlendiriyor ve yüksek dozda alınan vitaminlerin beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Sarah Johnson, bu konuda şunları söyledi:

"Vitamin takviyelerinin aşırı kullanımı, fetüsün ve bebeklerin nörolojik gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle folik asit, B12 ve D vitamini gibi vitaminlerin aşırı dozda alınması, beyin gelişimi üzerinde negatif sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca bu takviyeler, bağışıklık sistemini zayıflatarak bazı kanser türlerinin riskini artırabilir."

Ayrıca, fazla folik asit alımının, bazı çalışmalara göre, kanser riskini artırabileceği belirtildi.

American Cancer Society tarafından yapılan bir araştırma, fazla folik asit alımının, özellikle kolon kanseri riskini artırabileceğini öne sürdü.

Birçok ebeveyn, çocuklarına sağlıklı büyümeleri için vitamin takviyeleri verdi. Ancak, aşırı vitamin kullanımı, çocuklar için farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Mark Taylor, "Çocuklarda aşırı vitamin alımı, obeziteye ve metabolik bozukluklara neden olabilir. Özellikle fazla D vitamini alımı, vücuttaki kalsiyum dengesini bozarak, kemiklerde istenmeyen kalsiyum birikimine yol açabilir" dedi.

Ayrıca, aşırı vitamin alımının çocuklarda büyüme bozuklukları ve ihtiyacı aşan vitaminler nedeniyle vücuttaki toksin birikimine yol açabileceği belirtildi. Bu da bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere ve potansiyel olarak uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Birçok uzman, vitamin takviyelerinin yalnızca gerekli olduğunda ve doğru dozda kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

National Institutes of Health (NIH) tarafından yapılan araştırmalarda, vitamin takviyelerinin dengeli bir şekilde ve sadece eksiklik durumunda alınması gerektiği vurgulandı.

NIH uzmanları, vitamin takviyelerinin aşırı kullanımının, özellikle hamilelik ve çocukluk dönemlerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda ebeveynleri ve hamileleri uyardı.

Vitamin takviyeleri, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin sağlanmasında önemli bir rol oynasa da, bu takviyelerin aşırı ve yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği anlaşıldı.

Hamilelik dönemi ve çocukluk, vitamin takviyelerinin etkilerinin en belirgin şekilde görülebildiği dönemler.

Uzmanlar, vitamin takviyelerinin yalnızca gerekli olduğunda ve uzman gözetiminde alınması gerektiğini, aşırı kullanımın potansiyel olarak otizmden kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.