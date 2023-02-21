Hamilelikte zararlı olan şeyler nelerdir?

ÇOK YÜRÜMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Gebeler için riskli dönem olan 3 ayı doldurduktan sonra haftada 3-4 gün düzenli yürüyüş yapmak hem anne hem de bebek için çok faydalı olacaktır. Düşük riski, kanama ve erken doğum riski yoksa gebeliğin ilk aylarında da yürüyüşe çıkılması mümkündür. Yürüyüş gebelikte en güvenli ve en sık tercih edilen spor yöntemidir.

KALP ÇARPINTISI BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hamilelikte kalp çarpıntısı genellikle korkulacak bir durumun nedeni olmadığından dolayı bebeği etkilemeyecektir. Çarpıntı hissi daha ziyade anneyi etkiler. Ancak çarpıntının şiddeti anneyi rahatsız olmana yol açacak kadar yüksekse dokulara giden oksijen miktarı azaldığı anlamına gelmektedi

BARTHOLİN KİSTİ

Bartholin kistinin cinsel ilişkiyle veya hamilelikle herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Ergenlikten itibaren herhangi bir zamanda bartholin kisti gözlemlenebilmektedir. Bartholin bezi hastalıkları genç kadınlarda görüldüğü için gebelikte de sık rastlanılan bir durum olarak bilinmektedir. Bartholin bezi kisti gebelikte bebeğe zarar vermeyecektir ancak bartholin kisti apseleşmişse acilen tedavi edilmesi gerekmektedir.

HAMİLELİKTE BAHARATLI YEMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hamilelik döneminde acı, ekşi ya da baharatlı yiyeceklerin tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor. Bebek için bir sorun teşkil etmeyen bu durum bakıldığı zaman bazen anne adayında bazı sindirim problemlerine yol açabilmektedir. Bu problemlere bakıldığında ise mide ekşimesi, mide bulantısı, ishal, gaz, reflü ve şişkinlik gözlemlenmiştir.

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİ BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hamilelik süresince yaşanan cinsellik, eğer hamilelik sorunsuz geçiyorsa ve bir komplikasyon gelişmemişse bebeğe ve hamilelik sürecine herhangi bir zarar vermeyecektir. Cinsel ilişki ve orgazm, düşükle ya da erken doğumla sonuçlanmasına neden olmaz.

HAMİLELİKTE CİPS YEMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Patates kızartması, patates cipsi gibi besinler kansere neden olduğu tespit edilen akrilamid maddesini bünyesinde barındırmaktadır. Bu da bebeğin sinir sistemine zarar verici bir maddedir. Araştırmaların sonuçlarına göre; aşırı cips tüketen gebe kadınların bebeklerinin büyümesi ve gelişimi olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilmektedir.

HAMİLELİKTE ÇOK GÜLMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Yapılan bir araştırmaya göre bebeklerin anne karnındayken 6. aylarından itibaren annenin duygusal değişimlerinden etkilendiğini gözlemlenmiştir. Bir anne mutsuzsa bebek bunu derinden hissedebilmesi söz konusu olacaktır. Hamile kadınlar mutlu olduğu sürece bebek mutlu ruh hali içerisinde olacaktır. Mutlu gebelik mutlu bebek anlamına gelmektedir. Hamilelikte gülmenin bebeğe zararı değil yararı olduğu bu şekilde dile getirilebilir.