🚨 Zehirli Risk: Böcek İlacı Kullanımı Hamileleri Tehdit Etti!



Yabancı Uzmanlardan Çarpıcı Uyarılar: Hamileler Böcek İlacı Riskine Karşı Korunmalı



Dünya çapında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, hamilelik döneminde böcek ilaçlarına maruz kalmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikelerini gözler önüne serdi. Özellikle tarımsal ve ev içi kimyasal kullanımındaki yaygınlık, bu riskin boyutunu yükseltti.

Uzmanlar, söz konusu maruziyetin düşük, erken doğum ve gelişimsel sorunlar gibi olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğunu ifade etti.

Kanada'daki Montreal Üniversitesi'nden Profesör Dr. Sarah Kimmins, çevresel toksik maddelerin sperm ve yumurta hücrelerinin genetik bilgisini etkileyebileceğine işaret etti.

Dr. Kimmins, araştırmalarının, ebeveynlerin çevresel maruziyetlerinin (toksik maddeler gibi) doğacak çocukların sağlığını ve gelişimini nasıl değiştirebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Profesör, bireysel ve toplumsal sağlık için doğumdan önceki döneme yatırım yapmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER DÜŞÜK RİSKİNİ İŞARET ETTİ

Yakın zamanda yapılan sistematik bir inceleme ve meta-analiz, böcek ilaçlarına maruz kalan hamile kadınlarda düşük yapma riskinin %41 oranında arttığını gösterdi.

Araştırmacılar, pestisit maruziyetinin potansiyel olarak inflamasyona, oksidatif strese ve endokrin fonksiyon bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekti.

New York Üniversitesi (NYU) Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü'nden Dr. Leonardo Trasande ise, özellikle organofosfatlı böcek ilaçları gibi endokrin bozan kimyasallara erken maruziyetin, hormon fonksiyonlarını bozarak doğuştan kusurlar, gelişimsel gecikmeler, obezite ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sorunlara katkıda bulunduğunu kaydetti.

KIRSAL ALANLARDA RİSK İKİ KATINA ÇIKTI

Arjantin'in tarımsal bölgelerinde hamile kadınların idrar örneklerini inceleyen bir çalışma, katılımcıların %64'ünde birden fazla böcek ilacı tespit edildiğini ortaya koydu. Çalışmanın bulgularına göre, kırsal kesimdeki katılımcıların, şehirdeki katılımcılara kıyasla gebelikle ilişkili komplikasyon yaşama olasılığı iki kat daha fazla oldu. Bu durumun, genellikle kimyasal karışımlara daha sık maruz kalmaktan kaynaklandığı aktarıldı.

Uzmanlar, anne adaylarını özellikle ev ve bahçe temizliği ile ilaçlama işlemlerinde dikkatli olmaya, eğer mümkünse bu tür kimyasalları kendilerinin karıştırıp uygulamaktan kaçınmaya ve profesyonel ilaçlama yapılıyorsa ilaçlanan ortama yeterli süre girmemeye çağırdı.