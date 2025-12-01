Aydın'ın İncirliova ilçesinde Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çeşitli illerde dolandırıcılık suçundan 20 suç kaydı bulunan Eda Gürelli emniyet ekipleri tarafından yakalandı. 4 Yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Gürelli gözaltı sonrası çıkartıldığı mahkemede 'hamileyim' diyerek cezasının ertelenmesini talep etti.

NEGATİF ÇIKTI

Gürelli'nin 'hamile' olduğunu iddia etmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hamilelik testi yapıldı. Testin negatif çıkması üzerine Gürelli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.