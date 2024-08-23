Hamileyken sakın bunu yapmayın. Bebek ölüme sürükleniyor

Hamileyken sigara içmenin erken doğum, düşük doğum ağırlığı, kısıtlı fetal gelişim ve diğer komplikasyon riskini artırdığı biliniyor.

Fakat buna rağmen başta ülkemiz olmak üzere diğer ülkelerde de hamile olan kadınlar sigara içmeye devam ediyor.

Çinli bilim insanları, sigara içmenin zamanı ve yoğunluğunun yenidoğanları etkileyip etkilemediğini araştırdı.

2016-2019 seneleri arasında ABD'de yapılan 12,1 milyon doğum analiz edildi. Anneler, hamilelikten üç ay önce ve üç aylık dönemin her birinde sigara alışkanlıklarını ifade ettiler.

ÖZELLİKLERİ BENZERLİK TAŞIYORDU

Uzmanlar, sigara içen kadınların daha genç, beyaz, bekar, obez ve düşük eğitimli olma eğiliminde olduklarını, daha fazla sayıda doğum yaptıklarını ve doğum öncesi bakıma daha az zaman ayırdıklarını buldu.

Sağlık sorunları içinde yenidoğanlarda solunum cihazı gerektiren solunum zorluğu, yoğun bakıma yatış, nöbet veya ciddi nörolojik sorunlar yer alıyor.

Gebelikten önce günde bir veya iki adet sigara içmek bu sorunların riskini %16 oranında yükseltiyordu. Anne, 1 günde 20 ya da daha fazla sigara içiyorsa risk %31 oranında daha yüksekti.