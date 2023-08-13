Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebeğe zarar verir mi

ABD'de yapılan araştırma, hamilelikte uygulanan Kovid-19 aşısının 6 aydan küçük bebekleri şiddetli Kovid-19 geçirmekten koruduğunu ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebeğe zarar verir mi

Editör: Ali Öncü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) araştırmasında, annesi hamilelikte aşı yaptıran ve yaptırmayan bebeklerin bu hastalığı geçirme şiddeti ele alındı.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin yüzde 84'ünün annesinin hamilelikte aşı yaptırmadığı belirtildi. Bu bebeklerden hastalığı ağır geçirenlerin çoğunun annelerinin de hamilelikten önce de aşı yaptırmadığı vurgulanan araştırmada, Kovid-19 geçiren bebeklerin yaklaşık yüzde 16'sının annesinin hamilelikte 2 doz aşı yaptırdığı kaydedildi.

Araştırmada, Kovid-19 olmayan bebeklerin annelerinde bu oran yüzde 32 olarak belirlendi. Kovid-19 aşısının her iki dozunun da hamileliğin 21'inci haftasından sonra yaptırılmasının, bebeklerin Kovid-19'u ağır geçirmekten yüzde 80 koruduğu kaydedilen araştırmada, hamileliğin ilk haftalarında yaptırılan aşılar için bu oranın yüzde 32'ye düştüğü aktarıldı.

Araştırmada, annesi aşılı olan ancak Kovid-19'a yakalanan 6 aydan küçük bebeklerin virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma oranının, annesi aşılı olmayan bebeklere göre yüzde 61 daha düşük olduğu ifade edildi.

Kovid-19 antikorlarının plasentaya geçişinin ve doğumdan sonra da bebeği korumasının mümkün olduğu vurgulanan araştırmada, hamilelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının, 6 aydan daha küçük bebeklerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılmasının büyük oranda önüne geçebileceği belirtildi.

Çalışmanın sonuçları, CDC'nin "Hastalık Oranı ve Ölümler (Morbidity and Mortality) Haftalık Raporu"nda yayımlandı. Araştırma süresince annesi aşılı olmayan ve Kovid-19 geçiren bebeklerden birinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

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