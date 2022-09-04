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Hamilton'dan "Kendimi pislik gibi hissediyorum" çıkışı

Taraftarı önünde krallar gibi; kazandı. Verstappen seriye devam etti, Hamilton ise kendine hakaret etti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 20:24
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Hamilton: Benim yarışımı nasıl batırdığınıza inanamıyorum. Sakın benimle konuşmayın. B** gibi hissediyorum

Hamilton'dan ''Kendimi pislik gibi hissediyorum'' çıkışı
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Formula 1 Hollanda GP'sinde zafer kendi taraftarı önünde kazanan Max Verstappen'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, Red Bull takımının seyircisi önünde yarışan pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 15. mücadelesi, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte, 72 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Max Verstappen, starttan itibaren yarışın kontrolünü elinde tuttu.

Alfa Romeo sürücüsü Valtteri Bottas'ın aracının 56. turda start-finiş düzlüğünün sonunda arızalanması sonucu güvenlik aracı piste girdi.

Red Bull ve Ferrari takımlarının aksine tek "pit stop" stratejisi izleyen Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton, lastik değiştirmek için pite gelmeyince liderliğe yükseldi.

Fakat Verstappen, yarışın yeniden başladığı 61. turda Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye yerleşti. Mercedes'ten George Russell ve Ferrari'den Charles Leclerc de yumuşak hamurlu lastiklerinin avantajıyla Hamilton'ı geride bıraktı.

Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran ve en hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, peş peşe 4'üncü, sezonun 10'uncu, kariyerinin 30. yarış birinciliğine ulaştı.

Russell, Verstappen'in 4 saniye arkasında 2'nci, Leclerc ise liderin 10.9 saniye gerisinde 3. oldu.

7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, yarış sırasında liderlikten sıra kaybederek podyum dışı kalması sonrası takım telsizinden; "Benim yarışımı nasıl batırdığınıza inanamıyorum. Sakın benimle konuşmayın. B** gibi hissediyorum." dedi.

Puanını 310'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yerleşen Leclerc ile arasındaki farkı 109 puana yükseltti.

Sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si 11 Eylül'de düzenlenecek.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 310 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 201

3. Sergio Perez (Meksika): 201

4. George Russell (Büyük Britanya): 188

5. Carlos Sainz (İspanya): 175

Takımlar

1. Red Bull: 511

2. Ferrari: 376

3. Mercedes: 346

4. Alpine: 125

5. McLaren: 101

 

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