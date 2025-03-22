Hamilton Ferrari ile ilk galibiyetini aldı

Avustralya'da başlayan Formula 1 sezonu bu hafta sonu Çin Grand Prix'siyle devam ediyor. Sezonun ikinci yarışı aynı zamanda 2025'in ilk sprint yarışına da ev sahipliği yaptı.

Çin Grand Prix'si öncesinde sprint yarış için dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu Ferrari'nin 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Bu sabah yapılan sprint yarışta Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve yeni takımı Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti.

Melbourne'de sezonun ilk yarışını galibiyetle tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris ise yarışı 8. sırada bitirdi. Lewis Hamilton'ın ardıda bir diğer McLaren pilotu Oscar Piastri ikinci, son dünya şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü oldu. Hamilton'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise sprint yarışı 5. sırada tamamladı.

Sprint yarışı ilk sırada bitiren Lewis Hamilton 8, ikinci Oscar Piastri 7, üçüncü Max Verstappen ise 6 puanın sahibi oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı için sıralama turları bugün gerçekleştirilecek. Sıralama turlarının ardından yarış, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.