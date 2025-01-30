Hamilton Ferrari ile ilk kazayı yaptı

Formula 1'de Ferrari'ye transfer olan Lewis Hamilton, yeni aracıyla kaza geçirdi.. Kaza, Hamilton'un Ferrari'nin 2023 model aracı ile Barcelona pistindeki test sürüşü sırasında meydana geldi.

Hamilton'ın kontrolünü kaybettiği araç pistten çıkıp bariyerlere çarptı. Büyük Britanyalı pilot, kazayı yara almadan atlattı ancak araçta ciddi hasar oluştu.

Formula 1'in yeni kuralları gereği Ferrari'ye, Barselona'da sadece 3 gün test sürüşü yapma imkanı tanındı.

Kazanın ardından Hamilton'ın kalan bir test sürüşü hakkını kullanıp kullanamayacağı açıklanmadı. Formula 1'in resmi test sürüşleri ise 21 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak.

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Lewis HAmilton, 12 yıllık Mercedes birlikteliğinin ardından sezon sonunda Ferrari'ye transfer olmuştu.

Pilot koltuğuna Hamilton ve Charles Leclerc'i oturtan Ferrari'nin sezonun en güçlü ekibine sahip olduğu yorumları yapılıyor.