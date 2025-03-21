Hamilton, Ferrari ile ilk pole pozisyonu kazanmasına inanamadı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint sıralama turunda pole pozisyonunu, Ferrari takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Sezonun 2. yarışına sahne olacak 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde sprint sıralama turu yapıldı.

Lewis Hamilton 1 dakika 30.849 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.018 saniye farkla ikinci sıranın sahibi oldu.

Hamilton'un 0.08 saniye gerisinde kalan McLaren sürücüsü Oscar Piastri de sprint yarışına üçüncü sıradan başlayacak.

HAMİLTON’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Lewis Hamilton, Ferrari adına kabus gibi geçen Avustralya Grand Prix'si hafta sonunun ardından Çin Grand Prix'si sprint sıralama turlarında muhteşem bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu elde etti.

Hamilton, Ferrari adına ilk pole pozisyonunu aldıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:



"Öncelikle bugün burada olan bu muhteşem kalabalığa büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir sonuç beklemiyordum ama çok mutluyum ve gururluyum."



"ŞOK İÇİNDEYİM"



"Son yarış bizim için tam bir felaketti ve aracın daha fazla performansa sahip olduğunu biliyorduk ama bunu ortaya çıkaramamıştık. Harika değişiklikler yaptık, takım aracı hazırlama konusunda harika bir iş çıkardı. Biraz şok içindeyim. Sprint için pole pozisyonu aldığımıza inanamıyorum! Bu, yarış için de bizi iyi bir noktaya taşıyor."