Hamit Altıntop, Faroe Adaları yenilgisinin sorumlusunu buldu: Galatasaray ve medya

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda 50 bin nüfuslu Faroe Adaları'na 2-1 yenilirken, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop şaşırtan bir açıklama yaptı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'a sahip çıkan Altıntop, yenilgiyi medya oyunlarına ve Galatasaray'a bağladı.

Altıntop, "30-40 yıl önceki medya oyunlarına prim vermeyin. Ağır da eleştirebilirsiniz, bunu kabul ediyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, doğru uyarıları yapıyoruz da. Hoca ve ekibi, 24 saat boyunca sağlam bir temel atmak için uğraşıyor. Hocamızın arkasındayız dememiz, eleştirmeyin anlamına gelmez. Buna saygı göstermemizi istiyorum. Medyada geçmişi olan arkadaşlarımız, bir iddiaya göre bir tweet atıyor. Bu olur mu? Bunun faydası var mı?" dedi.

Sözü kulüplere getiren Altıntop, "Kulüp başkanları ile en büyük kavgam altyapılar. Galatasaray'ın altyapıda nizami sahası yok. Bu kadar para dönen yerde, temeli atamamışız. Bu ayrı bir konu. Bugünkü gerçeği inkar etmiyorum, kabul etmiyorum ama paydaşların hepsi iç içe olmazsa ilerleyemeyiz" ifadelerini kullandı.