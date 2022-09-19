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Sergen Yalçın A Milli Takım'ın başına mı geçecek? TFF'den flaş açıklama

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği iddiası ortalığı salladı. TFF'den açıklama geldi

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 19:05
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Hamit Altıntop'tan Sergen Yalçın açıklaması

Sergen Yalçın A Milli Takım'ın başına mı geçecek? TFF'den flaş açıklama
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yorumcu Sinan Engin, A Spor'da katıldığı programda çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer" demiş, A Milli Takım'ın başına Türk hocanın geçmesinin gerektiğini de iddia etmişti.

Engin'in bu açıklaması Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçebileceği iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampını takip eden TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak, Sergen Yalçın iddiasını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimindeki Hamit Altıntop'a sorduğunu belirtti. Kırkayak, Hamit Altıntop'un haberler için, "Böyle bir konu yok." ifadelerini kullandığını söyledi.

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