Hamsi fiyatında düşüş! 100 liradan alıcı buluyor

Kaynak: İHA
Hamsi fiyatında düşüş! 100 liradan alıcı buluyor

Zonguldak'ta günlerdir 150 liradan satılan hamsi fiyatında düşüş yaşandı. Balıkçı Oktay Ertürk, "Vatandaşımız fiyatlar ucuzken alsın, dolabına koysun. Birkaç gün sonra bu balık yine kaybolur" dedi.

Kent merkezindeki balık tezgahlarında balık hamsinin fiyatı 100 liradan alıcı buldu. Hamsinin denizde bollaşmasıyla birlikte teknelerin hamsi avladığını ifade eden balıkçı Oktay Ertürk, "Kayıklarımız hamsi yakaladı. Hamsi fiyatı düştü. Vatandaşımız fiyatlar ucuzken alsın, dolabına koysun. Birkaç gün sonra bu balık yine kaybolur. Deniz düzeldi. O sırada hamsi bolluğu yaşandı. Kayıklar hamsiyi avladı. Şu anda bolluk var. Ama önümüzdeki günlerde yine fiyatlar çıkabilir" diye konuştu.

Öte yandan istavrit ise tezgahlarda 150 liradan alıcı buldu.

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