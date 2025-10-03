Hamsi mevsimi başladı! Sofralar şenleniyor

Sonbaharın gelişiyle birlikte balık sezonu da açıldı. Özellikle Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti hamsi, sofralarda yeniden baş köşeye yerleşti. Omega-3 bakımından zengin olan bu küçük balık, hem ekonomik hem de besleyici yönüyle tercih ediliyor.

HAMSİ NASIL TEMİZLENİR

Hamsi temizliği sanıldığı kadar zor değil. İlk adım olarak balığın baş kısmı parmakla sıkılarak gövdeden ayrılır. Ardından baş parmak yardımıyla gövdeden kuyruğa doğru bastırılarak iç organlar çıkarılır. Bu işlem sırasında balığın içindeki kanın da temizlenmesi önemlidir. Temizlenen hamsiler bol suyla yıkanarak süzülmeye bırakılır.

KILÇIK AYIKLAMA TEKNİKLERİ

Hamsinin kılçığını ayıklamak için balık ikiye ayrılır. Ortadaki kılçık, gövdeden kuyruğa doğru nazikçe çekilerek çıkarılır. Bu işlem sırasında balığın dağılmaması için dikkatli olunmalıdır. Kılçık ayıklama işlemi, hamsi unlandıktan sonra yapılırsa daha kolay olur.

HAMSİ NASIL PİŞİRİLİR

Hamsi pişirmenin en yaygın yöntemi tavada kızartmadır. Temizlenen hamsiler mısır ununa bulanarak kızgın yağda her iki tarafı eşit şekilde pişirilir. Fırında pişirmek isteyenler için ise yağlı kağıt serili tepsiye dizilen hamsiler, üzerine zeytinyağı gezdirilerek 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirilir. Yanında limon dilimleri ve yeşilliklerle servis edildiğinde lezzeti katlanır.

HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav, iç pilavla doldurulan hamsilerin fırında pişirilmesiyle hazırlanır. Hamsi kuşu ise iki hamsi arasına soğan ve baharat konularak unlanıp kızartılmasıyla elde edilir. Her iki tarif de sofralara farklı bir tat sunar.

Hamsi, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftada en az bir kez tüketilmesi önerilen hamsi, çocuklar için de gelişim açısından oldukça faydalıdır.

Balık mevsiminin en gözde lezzeti olan hamsi, doğru temizlenip pişirildiğinde sofralara hem sağlık hem de eşsiz bir tat getiriyor.