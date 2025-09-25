Hamsiden iyi haber: Bereketiyle geliyor! İşte hamsinin satış fiyatı

Karadeniz Ereğli ilçesinin Balıkhane halindeki tezgâhlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, barbun, istavrit, zargana, çinekop, somon, levrek, çipura ve palamut satışa sunuluyor.

Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 250, barbun ve somonun 300, çinekop 350, çipura ve zargana 450, levrek 550 liradan, palamudun tanesi ise 350 liradan tüketiciyle buluştu.

Balıkçı Şenol Sönmez, yaptığı açıklamada, palamut az olmasına rağmen tezgahlarda bol miktarda hamsi bulunduğunu söyledi. Hamsinin 150 ila 200 lira arasında değiştiğini belirten Sönmez, "Bir kilogram hamsi 3 kişiye yettiğinden vatandaşlar için makul oluyor. Havalar soğudukça balıklar bollaşacak, fiyatlara da yansıyacak" dedi.

"HAVALAR SOĞUDUĞUNDA FİYATLARIN YARI YARIYA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Balıkçı Turgay Civan, "Balık az olduğu için fiyatlar yüksek ama havalar soğuduğunda fiyatların yarı yarıya düşmesini bekliyoruz. Şu anda hamsi, iri mezgit ve istavrit tutuluyor. Soğuklarla birlikte barbun, mezgit, istavrit, çinekop ve lüfer tezgahlarda olacak" diye konuştu.

Balıkçı Alperen Sönmez ise palamutun olmamasının fiyatları etkilediğini ancak hamsinin bollaşmasıyla birlikte balıklarda düşüş yaşandığını vurguladı. Sönmez, "Hamsi ve mezgit en çok tercih edilen balıklar. Havalar soğudukça hamsi hem yağlanacak hem de bollaşacak, bu da fiyatlara olumlu yansıyacak" ifadesini kullandı.