Hamsik genç yıldızı Trabzonspor’a önerdi: Kaçırmayın!

Trabzonspor, U21 Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tomas Rigo’yu bir süredir takip ediyordu.

HAMSIK: TOMAS RIGO'YU KAÇIRMAYIN

Scout ekibinin olumlu rapor verdiği genç oyuncu için Marek Hamsik’in fikrine de danışan yönetim kurulu aldığı referans sonrası harekete geçme kararı aldı.

Hamsik’in Trabzonsporlu yetkililere “Bu çocuğu kaçırmayın. Kesinlikle alın.” dediği öğrenildi.

NAPOLI'YE LOBOTKA'YI KAZANDIRMIŞTI

Geçmişte Napoli’ye Lobotka’yı öneren ve bu transferin gerçekleşmesinde rol oynayan Marek Hamsik, bu kez benzer bir tavsiyeyi Trabzonspor için verdi.

TRABZONSPOR 5 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Banik Ostrava ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor’un Tomas Rigo transferi için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.