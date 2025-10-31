Denizde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar, tekne ve gemilerle denize açılarak yeni av sezonu boyunca avladıkları balıklarla karaya dönüyor. Karadeniz'de geçen yıl sınırlı miktarda avlanan hamside, bu yıl bolluk yaşanıyor. Bölgede balıkçı tezgahlarını süsleyen ve sezon başında 250 liradan tezgaha girip, fiyatı 100 liraya kadar gerileyen hamsinin boy ve iriliğinin istenen boyutta olmadığını belirten ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Sürdürülebilir balıkçılık açısından 1 yaşını doldurmuş ve ilk üreme özelliğini göstermiş balıkları avlamamız gerekiyor. Şu an ise sıfır yaş grubundaki balıkların avlanmasından dolayı çoğu balık henüz üreme yetisine ulaşmamış balıklardan oluşmaktadır. Bu da sürdürülebilir balıkçılık açısından göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur" diye konuştu.

'SIFIR YAŞ GRUBUNDAKİ HAMSİLER AVLANIYOR'

Hamsi boyunun küçülmesinde popülasyonun üzerindeki ciddi av baskısının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Hamsi boyları, av baskısına bağlı olarak küçüldü. Önceden 1,5-2 yaş grubundaki hamsiler avlanmaktaydı ama günümüzde neredeyse tamamı sıfır yaş grubundaki hamsiler avlanıyor. Önceki yıllarda avlanan ve tezgahlara gelen hamsilerin boyutu 12-13 santim olarak görülüyordu. Son 5-6 yıla baktığımızda ise avlanan ve tezgahlara getirilen hamsilerin 7-8 santim boyutunda olduğunu görüyoruz. Bu sene bir nebze daha büyük hamsi sürülerine denk geliniyor ama genele baktığımızda hala gerekli boyutta değiller" dedi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI İLE ÜREME İLİŞKİSİ

Deniz suyu sıcaklığındaki değişikliklerin hamsi üreme tarihlerini de etkilediğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz’de normal şartlarda hamsi stoku mayıs ve haziran aylarında üremektedir. Son dönemlerdeyse yaptığımız çalışmalarda hamside, eylül ve ekim aylarında bile yumurtalarının varlığı gözlemlenmektedir" diye konuştu.