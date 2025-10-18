Samsun’da havaların düzelmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar karaya hamsi dolu kasalarla döndü. Birkaç gün öncesine kadar 300 TL’den satılan hamsinin kilosu 100 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar fiyatı düşen hamsiye rağbet gösterirken, balıkçılar ise kısa bir zaman dilimi içerisinde 50 kasa hamsi sattıklarını belirtti.

"BU FİYATLAR BEDAVA"

Balık fiyatlarının diğer ürünlerle karşılaştırıldığında bedava olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, yakın zamana kadar hamsinin kilosunun 250- TL ile 300 TL arasında satıldığını ifade ederek "Hamsi, bir süre az oldu. Şu anda ise bol miktarda hamsi var. Bu nedenle kilosu 100 TL’den satılıyor." dedi.

Satışların çok güzel gittiğini ifade eden Köse, vatandaşların hamsiye rağbet ettiğini, böyle giderse, vatandaşların sezon sonunda hamsiye doyacağını aktardı.

"50 KASA SATTIK"

Sabahtan öğlene kadar 50 kasa hamsi sattıklarını dile getiren Köse "Bir 50 kasa daha olsa satardık ancak o kadar hamsimiz yoktu. Hamsinin yanı sıra istavritin, barbunun kilosu 100 TL, mezgidin kilosu 150 TL, çinekop 300 TL, kefal de 150 TL’den satılıyor. Bence bu fiyatlar bedava. Bu fiyatlara memlekette hiçbir şey yok." dedi. Köse, balık fiyatlarının tavuk ve kırmızı et fiyatlarına göre neredeyse bedava denilebilecek seviyede olduğunu kaydetti.