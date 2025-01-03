Hamsi'nin fiyatı 300 TL’den 100 liraya düştü: 2 ton kapış kapış satıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Hamsi'nin fiyatı 300 TL’den 100 liraya düştü: 2 ton kapış kapış satıldı

Edirne'de hamsinin kilogram fiyatı 300 liradan 100 liraya düştü. Karadeniz'deki hamsi bolluğu nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balıkçılar, 150 kasa yaklaşık 2 ton hamsi sattıklarını ve fiyatların iki hafta daha düşük kalmasını bekliyor.

Edirne'de, kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı, Karadeniz'deki hamsi bolluğu nedeniyle bu hafta 100 liraya düştü.

fiyati-300-tlden-100-liraya-dustu-2-ton-hamsi-kapis-kapis-satildi-yenicag-5.jpg

Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçılar, hamsinin fiyatının üçte birine düşmesiyle yoğun talep gördü.

fiyati-300-tlden-100-liraya-dustu-2-ton-hamsi-kapis-kapis-satildi-yenicag-3-001.jpg

Balıkçı Yusuf Çimen, "Kıyıköy'den gelen yoğun hamsi nedeniyle fiyatlar düştü. Bugün balığa büyük rağbet var. 150 kasa hamsi sattık, bu da yaklaşık 2 ton yapıyor.

fiyati-300-tlden-100-liraya-dustu-2-ton-hamsi-kapis-kapis-satildi-yenicag-1.jpg

İki hafta daha fiyatların böyle olacağını düşünüyoruz." dedi.

fiyati-300-tlden-100-liraya-dustu-2-ton-hamsi-kapis-kapis-satildi-yenicag-2.jpg

Vatandaşlar da bu düşüşten memnun olduklarını belirtti.

fiyati-300-tlden-100-liraya-dustu-2-ton-hamsi-kapis-kapis-satildi-yenicag-4.jpg

Son Haberler
Samsunspor’da şok: Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
Samsunspor’da şok: Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
15 yaşındaki çocuğunu öldüren baba ve annesi tutuklandı
15 yaşındaki çocuğunu öldüren baba ve annesi tutuklandı
4 siyasi parti büyük düşüşte! Sonuçlar ortaya çıktı
4 siyasi parti büyük düşüşte! Sonuçlar ortaya çıktı
Efsane başkanın adı pazaryerine yaşayacak
Efsane başkanın adı pazaryerine yaşayacak
Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu