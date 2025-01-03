Hamsi'nin fiyatı 300 TL’den 100 liraya düştü: 2 ton kapış kapış satıldı

Edirne'de, kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı, Karadeniz'deki hamsi bolluğu nedeniyle bu hafta 100 liraya düştü.

Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçılar, hamsinin fiyatının üçte birine düşmesiyle yoğun talep gördü.

Balıkçı Yusuf Çimen, "Kıyıköy'den gelen yoğun hamsi nedeniyle fiyatlar düştü. Bugün balığa büyük rağbet var. 150 kasa hamsi sattık, bu da yaklaşık 2 ton yapıyor.

İki hafta daha fiyatların böyle olacağını düşünüyoruz." dedi.

Vatandaşlar da bu düşüşten memnun olduklarını belirtti.