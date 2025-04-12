Hamsinin fiyatı şoke etti

Kaynak: İHA

Türkiye genelinde olduğu gibi Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Bandırma ve Erdekli balıkçılar için de avlanma sezonu 15 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Tezgahlara iri hamsi geldi, kilosu 300 TL. Sardalye kilosu 200 TL, levrek ise 250 TL'den alıcı buluyor.

15 Nisan itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacak ancak 12 metre altı küçük teknelerle avcılık faaliyeti yapılmaya devam edilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde 15 Nisan itibarıyla denizlerde av yasağı nedeniyle büyük tekneler paydos yapacak ancak 12 metre altı olan tekneler balık tutmaya devam edecek. Fakat vatandaşlar arasında bu durumun yanlış anlaşıldığına dikkat çekiliyor.

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Yasağın başlamasıyla birlikte taze balık bulmanın zorlaşacağını düşünen birçok kişi, balıkhanelerdeki ürünlerin tazeliğinden şüphe duyuyor.

Uzun yıllardır Bandırma'da balıkçılık yapan Barış Yıldız, bu algının doğru olmadığını belirterek yasağın kapsamı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

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Barış Yıldız, 15 Nisan itibariyle denizde sadece büyük gırgır teknelerine av yasağı getirileceğini vurgulayarak, "Yasağın başlaması balık gelmeyecek anlamına gelmiyor. Küçük kayıklar ve olta balıkçıları avlanmaya devam edecek. Haliyle daha taze ve günlük balıklar tezgâhlarda yerini alacak" dedi.

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Yıldız, yasağın küçük balıkçıları kapsamadığını, bu nedenle tezgâhlarda her gün taze balık bulunabileceğini ifade etti. "Balık az geleceği için ertesi güne kalmaz, her gün taze gelir. Sadece fiyatlarda bir miktar artış olabilir" diye ekledi.

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Barış Yıldız, Bandırma Balık Hali'nde şu anda hamsi, sardalye ve levrek gibi balıkların satışta olduğunu belirtti. "İri hamsi geldi, kilosu 300 TL. Sardalye kilosu 200 TL, levrek ise 250 TL civarında. Hamsi ve sardalya yoğun talep görüyor. Levrek, çupra gibi yetiştiricilik balıkları ise zaten yılın 12 ayı bulunabiliyor. Fiyat artabilir ama balık her gün günlük ve taze olacak. Vatandaşımız endişe etmesin" diyerek balıkseverleri rahatlatan açıklamalarda bulundu.

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