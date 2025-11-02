Ekonomik kriz bir kez daha kendini gösterdi. İstanbul Beylikdüzü'nde bir zincir market, kasım ayı kampanyası kapsamında hamsinin kilosunu 50 liradan satmaya başladı.

Markete akın eden vatandaşlar, balık reyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kayseri'den İstanbul'a gelen Tahsin Şimşek ise fiyatlarla ilgili olarak, "Hamsinin kilosu 50 lira. Gayet güzel. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Normalde Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi. Ben buraya dün geldim. Sadece balık değil, burada her şey ucuz. Buna emin olabilir vatandaşımız. Ben bundan sonra buranın daimi müşterisiyim. Temmuz ayına kadar da buradayım" şeklinde konuştu.

Ailece tüm alışverişlerini Beylikdüzü'ndeki zincir marketten yaptıklarını ifade eden Musa Semiz, "Burası fiyat olarak gerçekten uygun ve güvenilir. Herkese tavsiye ederiz. Biz ailece buradan alışveriş yapıyoruz. Gerçekleri yansıtan fiyatlar. Dışarıda 150-200 lira olan balık burada 50 lira. Gerçekten çok uygun yani" dedi.

Şirket yöneticilerinden Uğur Ekiz, kampanya ile ilgili olarak, Kasım festivaline başladıklarını duyurarak vatadnaşlar yararlansın diye hamsinin kilosunu 49,90 kuruştan satışa sunduklarını belirterek "Sadece hamside değil. Et ürünlerinde, kıymadan tavuğa çeşitli gıda ürünlerinde şirketimizin 365 gün hesaplı anlayışını burada da göstererek uygun fiyattan vatandaşımız faydalansın diye satışa sunmaktayız. Biz halkımızın yanında olduğumuzu her zaman göstererek, hamsinin kilosunu 49 lira 90 kuruştan satışa sunarak herkes faydalansın, alabilsin diye uyguna alıp vatandaşımızın önüne sunuyoruz. İlk kampanyamız 1-10 Kasım arasında devam edecek" ifadelerini kullandı.