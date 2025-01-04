Hamsinin kilosu düştü, rağbet arttı: Vatandaşlar kuyruğa girdi

Kaynak: ANKA
Hamsinin kilosu düştü, rağbet arttı: Vatandaşlar kuyruğa girdi

Edirne’de balıkçıların yüzü bugün güldü. Sezon başında 350 liradan satılan hamsinin kilosu 100 liraya düşünce vatandaş balık tezgahlarına akın etti, günün yarısına gelmeden 2,5 ton hamsi bitti.

Edirne balık pazarında hamsinin kilosu 2 gündür 100 liradan satılıyor. Hamsinin 100 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın etti. Vatandaşlar, ucuz hamsiden kilo kilo satın aldı.

"GÜNÜN YARISINA GELMEDEN 2,5 TON BİTTİ"

Balıkçı Yusuf Çimen, şunları söyledi:

"Hamsi 100 liraya indi. Kıyıköy ve İğneada taraflarından çıkan hamsi bollu tezgahlara yansıdı. Sezon başında 350 lira olan hamsi, 100 liraya indi. İnşallah önümüzdeki günlerde 3 kilo hamsiyi 100 liraya vereceğiz. Bu kadar düşeceğini ummazdık. Denizin ne vereceğiniz Allah’tan başka kimse bilemez. Duyan geliyor, dün ilk defa 100 lira oldu. Elimizde az hamsi vardı, duyan duyduğu ile kaldı. Bugün çok hamsi getirdik. Fazla rağbet var. Şu an günün yarısına gelmeden 2,5 ton bitti, daha bu kadar rahat satabilirdik."

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"İNSANLARI MAALESEF ALIM GÜCÜ DÜŞÜK"

İnci Taşçeviren, "Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yine pahalı, insanları maalesef alım gücü düşük. Şu an güzel fiyat ama" dedi. Hakan Kandemir ise, "Uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Halk olarak sevindik, devam etmesini bekliyoruz. Şu an 2 kilo aldım, 2 kilo da arkadışıma aldım" diye konuştu.

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