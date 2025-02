Hamsinin kilosuna bir haftada yüzde yüz elli zam

Edirne’de geçen hafta 100 liradan satılan hamsinin kilosu, gelen zamlarla 250 liraya yükseldi. Balıkçı Yusuf Çimen, "Soğuk hava ve kar yağışının ardından gemi, tekneler paydos yapmak zorunda kaldı. Paydostan sonra fiyat 250 liraya çıktı. Şu an balıklarımız suyun derinliklerine indi hem de şu an avcılık yapılamıyor" dedi.

Edirne’de balık pazarında hamsinin kilosu 250 liradan satılıyor. Balıkçı Yusuf Çimen, soğuk ve karlı havadan dolayı hamsinin satış fiyatının geçen haftaya göre yükseldiğini söyledi.

Çimen, şunları kaydetti:

"Geçen hafta 100 liraya düşen hamsi tekrar kendi fiyatına geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışının ardından gemi, tekneler paydos yapmak zorunda kaldı. Paydaostan sonra fiyat 250 liraya çıktı. Şu an balıklarımız suyun derinliklerine indi hem de şu an avcılık yapılamıyor. Yoğun rüzgar, dalganın etkisiyle birlikte zor bir aşamaya geliyor. Şu an hamsiye talep yüksek. Sonuçta hava kış havası. Balık kışın yendiği için talep yüksek. Üç ay sonra için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş sezonun sonuna geldik.”