Hamsu Köprüsü tadilat çalışmaları başlıyor

Serhat Kaya/Bilecik

Bilecik şehir içi ulaşımının önemli noktalarından Hamsu Köprüsünde 4 Ağustos Pazartesi günü itibari ile tadilat çalışmaları başlıyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar esnasında Bilecik şehri içi trafiği Bozüyük istikameti (şelale tarafı) trafiğe kapatılarak yol tek şeritten iki yönlü olarak trafiğe açık olacak.

Bilecik Belediye Başkanlığı da sosyal medya hesaplarından söz konusu çalışmaya ilişkin paylaşımda bulunarak şu bilgileri paylaştı;

‘’Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle başlatılacak çalışmalar doğrultusunda sağ yolda (şelale tarafı) bulunan Hamsu köprüsündeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur. ’’