Hamsu Köprüsü’nde toprak kayması: Güvenlik önlemi alındı, trafik kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hamsu Köprüsü’nde toprak kayması: Güvenlik önlemi alındı, trafik kapatıldı

Bilecik’te bulunan Hamsu Köprüsü’nün ayaklarında meydana gelen toprak kayması sebebiyle çökme tehlikesi oluştu. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı.


Kent merkezi ile sanayiyi birbirine bağlayan ve depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan Hamsu Köprüsü’nün yeniden yapımına başlanmıştı. İlgili kurumların konuyla ilgili çalışmaları sürerken, bugün köprünün ayağında toprak kayması gerçekleşti. Yaşanan olay sebebiyle köprüde çökme tehlikesi oluştuğu öğrenildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI


İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muhtemel bir kaza yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar sebebiyle bir süredir tek şeritten akan trafiğin tamamen kapatıldığı belirtildi.

Son Haberler
Sanayide çırak dövme meselesi kanlı bitti
Sanayide çırak dövme meselesi kanlı bitti
Bakan Bak’tan Büyükusta Ediz Gürel’e tebrik
Bakan Bak’tan Büyükusta Ediz Gürel’e tebrik
Yasa dışı bahis operasyonu: Uyuyan hesaplarda milyonlar döndü
Yasa dışı bahis operasyonu: Uyuyan hesaplarda milyonlar döndü
Kabinede yapay zekâ destekli sanal bakan
Kabinede yapay zekâ destekli sanal bakan
Hamsu Köprüsü’nde toprak kayması: Güvenlik önlemi alındı, trafik kapatıldı
Hamsu Köprüsü’nde toprak kayması: Güvenlik önlemi alındı, trafik kapatıldı