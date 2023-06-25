Hamur kızartması nasıl yapılır? Hamur kızartması tarifinin malzemeleri neler?

Kahvaltı ve beş çaylarının sevilen lezzeti hamur kızartmasının tarifini sizler için derledik. Peki, hamur kızartması nasıl yapılır? Hamur kızartması tarifinin malzemeleri neler?

Hamur kızartması nasıl yapılır? Hamur kızartması tarifinin malzemeleri neler?

Kahvaltıların vazgeçilmezi hamur kızartmasında önemli olan hamurun doğru kıvamını tutturmaktır. Hamur kızartması tarifini sizler için derledik. Peki, hamur kızartması nasıl yapılır? Hamur kızartması tarifinin malzemeleri neler?

İşte hamur kızartması tarifi…

581935701a59853ae5f2900ce3a18c9f.jpg

HAMUR KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 su bardağı un

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- Sıvı yağ

HAMUR KIZARTMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Üç su bardağı unu yoğurma kabına alalım.

Üzerine yoğurt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce yoğuralım.

Kıvamını ayarlamak için 1-2 yemek kaşığı kadar daha un koyabilirsiniz. Bu kısım unun markasına göre değişebiliyor.

Yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamuru 3-4 bezeye ayıralım.

Her bezeyi un kullanarak çok ince olmayacak şekilde yarım cm kalınlığında merdane ile açalım.

Yuvarlak kesme aparatıyla ya da bardak ağzıyla yuvarlaklar keselim.

Kestiğimiz yuvarlak parçaların ortalarını da krema ucu aparatıyla veya şişe kapağıyla kesip delik oluşturalım.

Simit şekli verdiğimiz hamurlarımızı bol kızgın yağda arkalı önlü çevire çevire kızartalım.

Kalan parçaları toparlayıp tekrar şekil verelim.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı Spor
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu? Keşfet
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında Güncel
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı Güncel
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı
Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı Spor
Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi Güncel
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi
Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı Dünya
Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı