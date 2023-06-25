Kahvaltıların vazgeçilmezi hamur kızartmasında önemli olan hamurun doğru kıvamını tutturmaktır. Hamur kızartması tarifini sizler için derledik. Peki, hamur kızartması nasıl yapılır? Hamur kızartması tarifinin malzemeleri neler?

İşte hamur kızartması tarifi…

HAMUR KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 su bardağı un

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- Sıvı yağ

HAMUR KIZARTMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Üç su bardağı unu yoğurma kabına alalım.

Üzerine yoğurt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce yoğuralım.

Kıvamını ayarlamak için 1-2 yemek kaşığı kadar daha un koyabilirsiniz. Bu kısım unun markasına göre değişebiliyor.

Yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamuru 3-4 bezeye ayıralım.

Her bezeyi un kullanarak çok ince olmayacak şekilde yarım cm kalınlığında merdane ile açalım.

Yuvarlak kesme aparatıyla ya da bardak ağzıyla yuvarlaklar keselim.

Kestiğimiz yuvarlak parçaların ortalarını da krema ucu aparatıyla veya şişe kapağıyla kesip delik oluşturalım.

Simit şekli verdiğimiz hamurlarımızı bol kızgın yağda arkalı önlü çevire çevire kızartalım.

Kalan parçaları toparlayıp tekrar şekil verelim.