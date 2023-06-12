Hamur nasıl mayalanır? Kabaran mayalı hamur tarifi nedir?

Mutfağın vazgeçilmezi hamur işlerinde püf noktası mayalı hamurdur. Mayalı hamur yapmak için tariflerde yer alan bazı işlemleri uygulamak gerekiyor. Peki, hamur nasıl mayalanır? Kabaran mayalı hamur tarifi nedir?

Hamur nasıl mayalanır? Kabaran mayalı hamur tarifi nedir?

Hamur işlerinin daha lezzetli olması için hamurun mayalanması gerekiyor. Mayalı hamur tarifini sizler için derledik. Peki, hamur nasıl mayalanır? Kabaran mayalı hamur tarifi nedir?

İşte kabaran hamur işleri için mayalı hamur tarifi…

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MAYALI HAMUR TARİFİ MALZEMELER NELER?

- Un 600 gr + 2 yemek kaşığı

- Süt 400 ml

- Maya 8 g

- Şeker 80 gr

- 1 çay kaşığı tuz

- Sirke 2 çay kaşığı

- Tereyağı 40 gr + 30gr

- Sıvı yağ 30 gr

- 1 adet yumurta

- Üstü için haşhaş tohumu

MAYALI HAMUR TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak 600 gram unu bir kaba alın. Daha sonra şeker, ılık süt, yumurta, tuzu başka bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine mayayı ilave edin ve çırpmaya devam edin.

Malzemeler iyice karıştığında unun ortasına boşluk açıp sütlü karışımı dökün. Bir spatula yardımıyla malzemeleri iyice karıştırın. Hamur biraz cıvık kalacak. Bu noktada 2 yemek kaşığı unu ilave edin.

Yine cıvık kalan hamuru tezgaha alın ve 40 gram tereyağını ekleyip iyice yoğurun.

Tereyağı hamurun içinde kaybolunca hamurun üzerine sirke ekleyin. Tekrar güzelce yoğurun ve sıvı yağ ile iyice yağlanmış bir kabın içine hamuru alıp üzerini streç film ve bir örtü ile kapatıp 1 saat mayalanmasını bekleyin.

Mayalanan hamuru tezgaha alın ve yuvarlak tepsi ebadında açın. Açılan hamurun yarısına tereyağı sürüp birkaç kat katlayın. Katlanan hamuru 5-6 eşit parçaya bölün.

İster içine istediğiniz bir malzeme koyup poğaça şekli verin, isterseniz de hamuru biraz uzatıp bütün ve açma şekli verin. Üzerine yumurta sarısı ve haşhaş tohumu ekleyip 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

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