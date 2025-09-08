Hamza Akman 1. Lig ekibine şartlı transfer oldu

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen eski Galatasaraylı genç oyuncu Hamza Akman ön alım hakkıyla 1. Lig ekibi Pendikspor'a transfer oldu.

Eyüpspor geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hamza Akman'ın 1. Lig'e transferine onay verdi.

Ajansspor'un haberine göre, Eyüpspor genç oyuncuyu ön alım hakkıyla Pendikspor'a gönderdi.

1. Lig'de sezona 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle başlayan Pendikspor 4. sırada bulunuyor.

Hamza Akman yarım sezon forma giydiği Eyüpspor'da toplam 10 maça çıkıp 92 dakika süre almıştı.

Daha fazla süre alabilmek için Pendikspor'un yolunu tutan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımında kendini kanıtlamak istiyor.

