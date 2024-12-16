Hamza Akman Eyüpspor’a transfer oldu. Resmen açıkladılar

Galatasaray altyapısından yetişen Hamza Akman'ın yeni takımı Eyüpspor oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Sönderjyske'ye Transfer olmuştu.

Eyüpspor, Hamza Akman transferini resmen açıklarken oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.