Hancko transferinde yarış kızıştı

İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un haberine göre, Juventus'un scout ekibi, geçtiğimiz Salı günü San Siro'da oynanan ve 1-1 sona eren Milan-Feyenoord maçında 27 yaşındaki savunma oyuncusu David Hancko'yu yakından izledi. Hancko'nun Torino'ya transfer olmaya istekli olduğu ve Liverpool'un ilgisine rağmen Juventus'u tercih ettiği belirtiliyor.

Juventus, Hancko'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tuttosport'un son raporuna göre, Bianconeri'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Haziran ayında yaklaşık 23 milyon dolarlık bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu hamleyle, Kulüpler Dünya Kupası öncesinde savunmayı güçlendirmeyi hedefliyorlar.

Hancko'nun temsilcileriyle Juventus arasında beş yıllık, yıllık 2,5 milyon dolar artı bonuslar içeren bir anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor. Oyuncunun yaz transfer döneminde Allianz Stadyumu'na geçiş yapmaya istekli olduğu ve bu nedenle Ocak ayı transfer döneminin sonunda Liverpool'un teklifine sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

David Hancko, 13 Aralık 1997'de Slovakya'nın Prievidza şehrinde doğdu. Futbol kariyerine MŠK Žilina'da başlayan Hancko, 2018 yılında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer oldu. Burada istediği süreyi bulamayan oyuncu, 2019 yılında Sparta Prag'a kiralandı ve ardından 2021 yılında bu kulübe kalıcı olarak katıldı. 2022 yılında ise 6 milyon euro karşılığında Feyenoord'a transfer oldu ve burada dört yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Feyenoord formasıyla ilk maçına 27 Ağustos 2022'de FC Emmen karşısında çıktı ve bu maçta Quinten Timber'ın golüne asist yaparak takımının 4-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı. 4 Ekim 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e karşı deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyette takımının ikinci golünü kaydetti. 18 Şubat 2025'te ise AC Milan ile oynanan ve 1-1 sona eren Şampiyonlar Ligi eleme maçında "Maçın Oyuncusu" seçilerek takımının son 16 turuna yükselmesine katkı sağladı.

Juventus, son dönemde genç yeteneklere yatırım yapma stratejisiyle dikkat çekiyor. Özellikle milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın performansı, kulübün bu yöndeki hamlelerinin başarılı olduğunu gösteriyor. Hancko transferiyle savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Juventus, bu hamleyle hem deneyim hem de gençlik enerjisini bir araya getirmeyi hedefliyor.