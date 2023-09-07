Handa Baladın davasında flaş gelişme

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mustafa Neşeli'nin ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

KAYNAK: DHA
Handa Baladın davasında flaş gelişme

Mahkeme, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmak üzere ikinci bir yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, suç vasfı nedeniyle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine de hükmetti.

Mustafa Neşeli, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı. Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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