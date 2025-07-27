Handala gemisi Aşdod’da: İsrail ablukayı sürdürüyor!

Kaynak: DHA
Handala gemisi Aşdod’da: İsrail ablukayı sürdürüyor!

İsrail ordusunun el koyduğu Handala gemisinin Aşdod Limanı’na ulaştığı açıklandı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya'dan 21 aktivistle 20 Temmuz'da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Handala gemisine İsrail ordusu tarafından müdahale edilmesinin ardından, geminin Aşdod Limanı'na vardığı bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulmalarının ardından Handala gemisinin 21 kişilik mürettebatı ile Aşdod Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

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Handala gemisi Aşdod’da: İsrail ablukayı sürdürüyor!

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