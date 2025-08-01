Hande Ataizi eski eşine dava açtı!

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 2012 yılında hayatını birleştirdiği Benjamin Harvey’den 6 yıl sonra boşanma kararı almıştı. 2018 yılında yollarını ayıran çiftin bu evlilikten Leon adında bir çocuğu olmuştu.

. Leon'un velayetini Ataizi'ne veren mahkeme, Harvey'in de çocuğuna aylık 1500 dolar nafaka ödemesine hükmetmişti.



Hürriyet'te yer alan habere göre nafaka, günümüzde aylık 1790 dolara (72 bin TL) yükseldi. Hande Ataizi, bu miktarın çocuğun ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı

"Çocuğun gittiği okul, yaşadığı muhit ve çevresi nedeniyle harcamaları ve ihtiyaçları artmaktadır. Aylık nafakanın 300 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz"

