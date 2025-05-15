Hande Ataizi'nden yıllar sonra gelen itiraf!

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Hande Ataizi'nden yıllar sonra gelen itiraf!

Bir dönemin fenomen dizisi Ruhsar'da rol alan Oyuncu Hande Ataizi, rolün ilk olarak kendisine değil, Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’ya teklif edildiğini söyledi.

YouTube'da katıldığı Fenomen programına fenomen olan dizi Ruhsar hakkında konuşan Oyuncu Hande Ataizi dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Ruhsar dizisi ile ilgili açıklamalar yapan oyuncu o dönem dizinin ölüm kavramına çok farklı açıdan ele aldığını mizahi olarak yansıtıldığı için de sevildiğini ifade etti.

Ataizi, Kafa TV'deki fenomen programında "Bu dizi ile ilgili fantastik olması içinde mizah öğelerinin olmasından dolayı çok istedim olmayı, Sezen Aksu düşünülüyordu şöyle yapmışlığım var. Sezen Aksu muhteşem olur, çok güzel olur ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz bırakmak isteyebilir bir yıl sonra diye öyle bir manipüle etmişliğim var" dedi.

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