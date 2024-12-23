Hande Baladın Eczacıbaşı'ndan ayrılıyor mu? Resmen açıkladı

Ezcacıbaşı Dynavit ve milli takımın yıldız isimlerinden Hande Baladın, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ezcacıbaşı ile sözleşmesinin son senesinde olan ve adı transfer dedikodularına karışan Hande Baladın, Fanatik'e konuştu.

Kariyerine ve sahaya odaklandığını aktaran Hande Baladın, "Ayrılık iddiaları çok normal çünkü Eczacıbaşı'ndaki son senem. Açıkçası buna çok fazla konsantre olmuyorum çünkü burada kendi hedeflerim var, kazanmak istediğim kupalar var. O yüzden sözleşme konularına çok odaklanmadan sahadaki performansıma bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Ezcacıbaşı ile yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Baladın, "Eninde sonunda bir yerle anlaşacağım ya da Eczacıbaşı'nda devam edeceğim hâlâ belli değil. Çok fazla haber çıkıyor. Hiçbirinin aslı yok. Eczacıbaşı ile görüşmelere devam ediyorum ama dediğim gibi şu an belli olan bir şey yok" dedi.

Sezon sonunda en doğru tercihi yapacağını söyleyen Hande Baladın, "Sezona odaklanıp daha sonra sezon sonunda hayatın bana getirdiklerini önüme koyup kendi adıma doğru bir seçim yapacağımı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.