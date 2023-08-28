Hande Baladın: Onları yenebilecek güce sahibiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında karşılaşacakları Polonya'yı yenebilecekleri güçte olduklarını belirtti.

KAYNAK: AA
Hande Baladın: Onları yenebilecek güce sahibiz

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Hande Baladın, oynayacakları çeyrek final maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda grup etabını hedefledikleri gibi bitirdiklerini hatırlatan Hande, şunları kaydetti:

-Belçika'yı kendi sahası ve seyircisi önünde mağlup ederek çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Belçika karşısında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da takım olarak iyi bir geri dönüş sergiledik ve karşılaşmayı kazanmasını bildik. Bu tarz maçların önemi çok iyi biliyoruz çünkü bu turdan itibaren artık karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor ve rakipler giderek sertleşiyor. Polonya karşısında da çok zor bir maç bizi bekliyor. Takım olarak bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. Polonya'yı yakından tanıyoruz, bildiğimiz bir rakip. Onları yenecek güce sahibiz. Umarım iyi bir oyunla adımızı son 4'e yazdırırız.

(AA)

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