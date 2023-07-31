Hande Baladın'a korkunç tehdit. Milli Voleybolcu savcılığa koştu

Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medyadan kendisine gelen tehditlerin devam etmesi üzerine can güvenliğinden endişe ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hande Baladın'a korkunç tehdit. Milli Voleybolcu savcılığa koştu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Hande Baladın'a sosyal medyadan tehditlerin devam ettiği ortaya çıktı.

FIVB Milletler Ligi'nde Milli Takım şampiyonluğunun ardından tehditlere başlayan kişinin Mustafa N. olduğu belirlendi.

Aldığı mesajlar yüzünden tatili zehir olan Baladın'ın suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

"SENİN YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM"
Mustafa N. isimli kişi mesajlarında "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" ifadelerini kullandı.

"SİZİN İSMİNİZİN KURTULUŞU YOK"
Sabah'ta yer alan habere göre şahıs Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" tehditlerinde de bulundu.

"KORKUYORUM"
Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede suç duyurusunda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum."

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