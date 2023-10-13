Hande Baladın'ın yaza veda fotoğrafları nefes kesti

Filenin Sultanları’nın ve Eczacıbaşı’nın yıldızı Hande Baladın, bu kez de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Hande Baladın'ın yaza veda fotoğrafları nefes kesti

Yıldız oyuncu hesabından yaza veda ettiği fotoğrafları paylaştı.

‘One last summer dump ’ notuyla son kez yaza dair paylaşım yaptığı söyleyen Hande Baladın’ın iletisi kısa sürede büyük beğeni topladı.

Filenin Sultanları ile 3 altın madalya kazandığı yaz periyoduna veda eden Hande Baladın, kulüp takımı Eczacıbaşı ile sezona merhaba dedi.

Takıma tekrar katılan Naz Aydemir Akyol’un gelişine sevinen Hande Baladın, “2 Eczacıbaşı altyapısından çıkan oyuncu olarak onun da benim de hayalim burada kupa kazanmak” açıklamasında bulundu.

İŞTE HANDE'NİN PAYLAŞIMLARI:whatsapp-image-2023-10-13-at-14-19-14.jpeg

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